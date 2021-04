Prima ancora dell’inizio delle qualificazioni, previsto per la giornata di domani, è stato rilasciato il tabellone principale del torneo ATP 250 di Cagliari, che ha preso un posto nel calendario all’inizio della stagione europea su terra rossa con licenza annuale, a seguito delle continue e possibili rimodulazioni del calendario causate dalle restrizioni in tema di Covid-19.

Sono sette i giocatori italiani presenti nel main draw: il più in alto nel ranking, Lorenzo Sonego, usufruirà di un bye al primo turno. L’altro Lorenzo, Musetti, entrato proprio all’ultimo a causa del forfait per guai intestinali di Salvatore Caruso, debutterà invece con l’austriaco Dennis Novak, per un potenziale secondo turno da fuochi d’artificio in campo con il britannico Daniel Evans. Nello stesso spot di quarti di finale c’è Federico Gaio, che ha preso la wild card liberata dal toscano, di scena con il serbo Laslo Djere, che alla Sardegna lega la vittoria del 250 disputato a Pula nello scorso autunno.

La parte bassa del tabellone, invece, è piena di azzurri: in particolare, nella zona di Sonego ci sono più che ragionevoli speranze di vederne almeno uno nei quarti. Spicca il derby tra Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano, un siciliano e un pugliese che finiscono per giocarlo in Sardegna, ma da tenere d’occhio è anche il match tra Stefano Travaglia, in cerca di punti per avvicinare i primi 50, e il francese Gilles Simon. Infine, per Giulio Zeppieri c’è il complicato esordio con lo sloveno Aljaz Bedene.

A margine è stato sorteggiato anche il tabellone di doppio, in questa fattispecie reso interessante, oltre che dalla presenza di due ottimi specialisti come il brasiliano Marcelo Melo e l’olandese Jean-Julien Rojer, di Matteo e Jacopo Berrettini, con il numero 10 del mondo di singolare al ritorno sui campi dopo quasi due mesi. Per loro c’è una coppia argentina, quella formata da Guillermo Duran e Guido Pella.

ATP 250 CAGLIARI: IL TABELLONE

Evans (GBR) (1)-Bye

Musetti (ITA)-Novak (AUT)

Gaio (ITA) (WC)-Djere (SRB)

Coria (ARG)-Millman (AUS) (6)

Basilashvili (GEO) (4)-Bye

Qualificato-Qualificato

Qualificato-Qualificato

J. Sousa (POR)-Struff (GER) (5)

Paul (USA) (8)-Hanfmann (GER)

Cecchinato (ITA)–Fabbiano (ITA) (WC)

Simon (FRA)-Travaglia (ITA)

Bye-Sonego (ITA) (3)

Pella (ARG) (7)-Gerasimov (BLR)

Bedene (SLO)-Zeppieri (ITA) (WC)

Martin (SVK)-Vesely (CZE)

Bye-Fritz (USA) (2)

Foto: LaPresse