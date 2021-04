ATP Belgrado I 2021, risultati 22 aprile: Karatsev avanti a fatica, affronterà Gianluca Mager

Il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, vede oggi disputarsi gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale. Domani si giocheranno tutti i quarti, sabato le semifinali e domenica la finale.

Nella parte alta del tabellone l’accoppiamento che viene fuori dai risultati odierni è quello che domani vedrà affrontarsi per un posto nel penultimo atto il qualificato azzurro Gianluca Mager, che in due set supera l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 6-2 ed il russo Aslan Karatsev, testa di serie numero 3, che fatica più del previsto per battere lo sloveno Aljaz Bedene per 6-3 4-6 7-6 (5).

Nella parte bassa, invece, prosegue la cavalcata del sorprendente nipponico Taro Daniel, che da lucky loser oggi rimonta e batte l’australiano John Millman, testa di serie numero 7, per 3-6 6-2 6-3, e domani nei quarti affronterà l’argentino Federico Delbonis, che elimina in tre partite la testa di serie numero 4, il serbo Dusan Lajovic, per 6-3 2-6 6-4.

I quarti di finale già determinati nei match di ieri erano il derby serbo tra Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic e la sfida tra l’altro serbo Filip Krajinovic e l’azzurro Matteo Berrettini.

ATP 250 BELGRADO I – RISULTATI 22 APRILE (SINGOLARE)

Ottavi di finale

Aslan Karatsev batte Aljaz Bedene 6-3 4-6 7-6 (5)

Gianluca Mager batte Alexei Popyrin 7-5 6-2

Taro Daniel batte John Millman 3-6 6-2 6-3

Federico Delbonis batte Dusan Lajovic 6-3 2-6 6-4

TABELLONE

Novak Djokovic contro Miomir Kecmanovic

Aslan Karatsev contro Gianluca Mager

Taro Daniel contro Federico Delbonis

Filip Krajinovic contro Matteo Berrettini

Foto: LaPresse