ATP Belgrado I 2021, risultati 19 aprile: avanza Cecchinato, fuori Travaglia. Ok Millman e Milojevic

Il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, vede oggi disputarsi i primi quattro incontri del primo turno. Alle prime quattro teste di serie, già agli ottavi, ovvero il serbo Novak Djokovic, l’azzurro Matteo Berrettini, il russo Aslan Karatsev e l’altro serbo Dusan Lajovic, si aggiungono l’australiano John Millman, l’azzurro Marco Cecchinato ed i serbi Nikola Milojevic e Filip Krajinovic, con quest’ultimo che batte l’altro azzurro Stefano Travaglia.

Giornata agrodolce per i colori italiani: Marco Cecchinato si sbarazza della wild card serba Viktor Troicki con un perentorio 6-1 6-4 in 67 minuti e si regala agli ottavi il derby con il numero 2 del tabellone, Matteo Berrettini, mentre Stefano Travaglia cede al numero 5 del seeding, il serbo Filip Krajinovic, che si impone per 7-5 5-7 6-3 dopo 150 minuti di battaglia.

Negli altri due match di giornata rapida affermazione della wild card serba Nikola Milojevic, che batte l’argentino Federico Coria per 6-4 6-0 in appena 81 minuti, e bella vittoria dell’australiano John Millman, testa di serie numero 7, che supera la wild card serba Danilo Petrovic per 7-5 6-4 dopo 112 minuti.

Domani si giocheranno gli ultimi otto incontri del primo turno, e scenderà in campo l’azzurro Gianluca Mager, mentre mercoledì inizieranno anche gli ottavi, che termineranno giovedì. Da venerdì spazio ai quarti, sabato le semifinali e domenica la finale.

John Millman batte Danilo Petrovic 7-5 6-4

Filip Krajinovic batte Stefano Travaglia 7-5 5-7 6-3

Nikola Milojevic batte Federico Coria 6-4 6-0

Marco Cecchinato batte Viktor Troicki 6-1 6-4

TABELLONE

Sedicesimi di finale

Novak Djokovic Bye

Soon Woo Kwon contro Roberto Carballés Baena

Arthur Rinderknech contro Juan Ignacio Londero

Facundo Bagnis contro Miomir Kecmanovic

Aslan Karatsev Bye

Sebastian Korda contro Aljaz Bedene

Francisco Cerundolo contro Alexei Popyrin

Gianluca Mager contro Marton Fucsovics

Pablo Cuevas contro Emil Ruusuvuori

Ricardas Berankis contro Federico Delbonis

Dusan Lajovic Bye

Matteo Berrettini Bye

