Yeman Crippa incontra la montagna e si racconta in un suggestivo video realizzato dalla regione Trentino. Il fondista azzurro ha svelato quanto sia importante per lui la corsa ma anche cosa le Dolomiti rappresentano per lui, arrivato da molto lontano ma che qui ha trovato casa, in un viaggio unico e affascinante.

“La mia corsa è iniziata da molto lontano, precisamente dall’Etiopia e che mi ha consentito di arrivare fin qui in Trentino. La montagna per me è casa, tranquillità. Dove mi rigenero. La corsa è tutto. E’ libertà dove riesco a sfogarmi, a stare da solo, a prendermi momenti per me. Rappresenta anche una via d’uscita“.

Crippa focalizza nel suo racconto anche su aspetti più pratici come gli allenamenti che, nel suo caso, avvengono in un contesto molto speciale. “La mia giornata inizia con una colazione sana. Poi il mio risveglio muscolare e una corsetta nella natura“.

Il fondista azzurro svela il suo rapporto intimo con questa meravigliosa terra: “Ho iniziato vincendo alcune corse di cross country. Grazie all’ambiente dove mi alleno, in Trentino che è una palestra a cielo aperto, mi sono potuto preparare al meglio per queste gare. La natura mi fa stare molto bene e mi fa dimenticare la fatica. Vincere vuol dire portare a termine un lavoro che si è costruito negli anni e quindi è una grande soddisfazione“.

Foto: Andrea Schiavina