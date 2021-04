Atletica Olimpiadi, calendario Tokyo 2021: programma, orari, tv, date

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La rassegna a cinque cerchi è stata rinviata di un anno a causa dell’emergenza sanitaria. Le competizioni di atletica leggera andranno in scena dal 30 luglio all’8 agosto, dunque le varie gare verranno spalmate nella seconda parte della kermesse sportiva più importante al mondo.

Verranno messi in palio 48 titoli: 24 maschili, 23 femminili, 1 misto. La 50 km è infatti riservata esclusivamente agli uomini, fa il suo debutto la 4×400 mista (due uomini e due donne). Va precisato che le gare di marcia e le Maratone si disputeranno a Sapporo e non a Tokyo (ovviamente sempre in Giappone).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario delle gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I diritti televisivi dei Giochi sono di Eurosport, alcune ore di evento saranno anche in diretta tv gratis e in chiaro. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Tutti gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi nel periodo estivo).

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 30 LUGLIO:

02.00-05.30

3000 siepi (maschile), batterie

Salto in salto (maschile), qualificazioni

Lancio del disco (maschile), qualificazioni

800 metri (femminile), batterie

400 metri ostacoli (maschile), batterie

100 metri (femminile), batterie

12.00-14.00

5000 metri (femminile), batterie

Salto triplo (femminile), qualificazioni

Getto del peso (femminile), qualificazioni

4×400 (mista), batterie

10000 metri (maschile), finale

SABATO 31 LUGLIO:

02.00-05.00

400 metri ostacoli (femminile), batterie

Lancio del disco (femminile), qualificazioni

Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

800 metri (maschile), batterie

100 metri ostacoli (femminile), qualificazioni

100 metri (maschile), preliminari

12.00-14.55

Salto in lungo (maschile), qualificazioni

100 metri (femminile), semifinali

100 metri (maschile), batterie

Lancio del disco (maschile), finale

800 metri (femminile), semifinali

4×400 (mista), finale

100 metri (femminile), finale

DOMENICA 1° AGOSTO:

02.10-05.00

Lancio del martello (femminile), qualificazioni

3000 siepi (femminile), batterie

Salto in lungo (femminile), qualificazioni

Getto del peso (femminile), finale

400 metri (maschile9, batterie

12.00-14.55

Salto in alto (maschile), finale

100 metri (maschile), semifinali

100 metri ostacoli (femminile), semifinali

Salto triplo (femminile), finale

800 metri (maschile), semifinali

400 metri ostacoli (maschile), semifinali

100 metri (maschile), finale

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

02.00-04.55

Lancio del martello (maschile), qualificazioni

1500 metri (femminile), batterie

Salto in lungo (maschile), finale

200 metri (femminile), batterie

100 metri ostacoli (femminile), finale

12.00-15.00

Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

200 metri (femminile), semifinali

Lancio del disco (femminile), finale

400 metri (maschile), semifinali

400 metri ostacoli (femminile), semifinali

3000 siepi (maschile), finale

5000 metri (femminile), finale

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00-04.35

Salto triplo (maschile), qualificazioni

1500 metri (maschile), batterie

Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

400 metri (femminile), batterie

Salto in lungo (femminile), finale

200 metri (maschile), batterie

400 metri ostacoli (maschile), finale

12.00-14.55

110 metri ostacoli (maschile), batterie

Getto del peso (maschile), qualificazioni

Salto con l’asta (maschile), finale

5000 metri (maschile), batterie

Lancio del martello (femminile), finale

200 metri (maschile), semifinali

800 metri (femminile), finale

200 metri (femminile), finale

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00-04.25

Decathlon, 100 metri

Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

Eptathlon, 100 metri ostacoli

Decathlon, salto in lungo

Eptathlon, salto in alto

110 metri ostacoli (maschile), semifinali

400 metri ostacoli (femminile), finale

Decathlon, getto del peso

11.30-15.00

Decathlon, salto in alto

1500 metri (femminile), semifinali

Eptathlon, getto del peso

400 metri (femminile), semifinali

3000 siepi (femminile), finale

Lancio del martello (maschile), finale

Eptathlon, 200 metri

800 metri (maschile), finale

Decathlon, 400 metri

200 metri (maschile), finale

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

02.00-05.05

Decathlon, 110 metri ostacoli

Salto in alto (femminile), qualificazioni

Eptathlon, salto in lungo

Decathlon, lancio del disco

4×100 (femminile), batterie

Salto triplo (maschile), finale

Getto del peso (maschile), finale

4×100 (maschile), batterie

110 metri ostacoli (maschile9, finale

Decathlon, salto con l’asta

Eptathlon, tiro del giavellotto

09.30-11.05

20 km di marcia (maschile)

12.00-14.45

Decathlon, tiro del giavellotto

Salto con l’asta (femminile), finale

4×400 (femminile), batterie

1500 metri (maschile), semifinali

400 metri (maschile), finale

Eptathlon, 800 metri

Decathlon, 1500 metri

GIOVEDÌ 5 AGOSTO-VENERDÌ 6 AGOSTO:

22.30-03.00

50 km di marcia (maschile)

VENERDÌ 6 AGOSTO:

09.30-11.30

20 km di marcia (femminile

12.50-14.55

4×400 (maschile), batterie

Tiro del giavellotto (femminile, finale

5000 metri (maschile), finale

400 metri (femminile), finale

1500 metri (femminile), finale

4×100 (femminile), finale

4×100 (maschile), finale

SABATO 7 AGOSTO:

00.01-03.15

Maratona (femminile)

12.00-15.20

Salto in alto (femminile), finale

10000 metri (femminile)

Tiro del giavellotto (maschile), finale

1500 metri (maschile), finale

4×400 (maschile), finale

DOMENICA 8 AGOSTO:

00.01-02.45

Maratona (maschile)

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti televisivi dei Giochi sono di Eurosport. Previste comunque ore di trasmissione in diretta tv gratis e in chiaro.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

