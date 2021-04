Atletica Leggera, Diamond League: posticipato il meeting di Oslo causa covid-19

Un altro posticipo dovuto al Coronavirus. Momentaneo, ma intanto è giusto prenderne atto. I Bislett Games di Oslo, ovvero il quarto appuntamento con la World Athletics Wanda Diamond League 2021 di atletica leggera in programma il prossimo 10 giugno, sono stati posticipati a causa della pandemia mondiale.

Per gli organizzatori norvegesi “è impossibile attualmente organizzare il meeting nelle date già previste” e con le forti restrizioni in vigore nel Paese scandinavo. E’ probabile che l’appuntamento classico con le gare di atletica venga posticipato nel cuore dell’estate. Come possibili date, si parla dei primi giorni di luglio, quindi prima dei Giochi di Tokyo, ma non è escluso che il meeting possa anche essere disputato dopo le Olimpiadi, verso fine agosto.

La Diamond League 2021 scatterà il prossimo 23 maggio a Rabat, in Marocco, con la prima tappa, cui seguirà poi il secondo appuntamento previsto a Doha, il 28 maggio, e poi il Golden Gala il 4 giugno. Al momento sono 14 gli appuntamenti in calendario, con il gran finale previsto a Zurigo, in due giorni, l’8-9 settembre 2021.

FOTO: LaPresse