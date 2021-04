Atletica: Eyob Faniel si impone nella 10 km di Mujalonga sul Mar

Eyob Faniel alza le braccia al cielo. L’azzurro infatti si è imposto nella 10 km di Mujalonga sul Mar, a Muggia, nel golfo di Trieste, con il tempo finale di 28:34. Dopo le tre settimane di allenamento in quota, sugli altipiani del Kenya, il vicentino – classe 1992, delle Fiamme Oro – si è preso quindi un importante successo, in una gara che ha visto finire alle sue spalle Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), capace di trovare il personale a 29:16, e Nekagenet Crippa (Esercito), terzo in 29:18 (PB).

Al femminile invece, l’affermazione sul traguardo giuliano è andata all’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo) in 32:53, nettamente davanti alla ruandese Adeline Musabyeyezu (Atl. Dolomiti Belluno, 33:35) e alla burundese Cavaline Nahimana (Libertas Runners Livorno, 33:42); con Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, in 34:23) e Anna Incerti (Fiamme Azzurre, in 34:28) rispettivamente quarta e quinta.

“Ho corso facile nella prima parte, certamente aiutato dalla brezza alle spalle – racconta Eyob Faniel al sito FIDAL – ho tenuto botta fino ai sette chilometri, poi il vento in faccia era davvero troppo, si è alzato tantissimo negli ultimi tre e per il record non c’è stato nulla da fare. Comunque buone sensazioni, mi serviva tranquillità per affrontare il periodo che sta arrivando”.

“Ora stacco per una settimana o dieci giorni. Poi ricomincio sulle strade di casa con l’avvicinamento ai Giochi, e dalla fine di maggio dovrei fare un paio di periodi di altura, entrambi di un mese, intervallati da una mezza maratona per verificare la condizione”.

