Akani Simbine si conferma l’uomo più veloce del Sudafrica. Il 28enne nativo di Kempton Park ha vinto la gara dei 100 metri dei campionati nazionali fermando il cronometro sul tempo di 9’99”. Si tratta dell’ennesima conferma delle grandi qualità del velocista che si candida a un ruolo da protagonista anche nella prossima rassegna a cinque cerchi.

“Sono felice. Sono venuto qui per essere il numero uno del Sudafrica. È essenziale essere convinti dei propri mezzi in quanto crea fiducia. Ho bisogno di sapere quando gareggio a livello internazionale che ho la velocità giusta. Per fidarmi delle mie gambe”, queste le parole di Akani Simbine al termine della gara del campionato nazionale.

Lo staff del velocista è a lavoro per cercare di migliorare in vista delle Olimpiadi: “Il mio allenatore cerca continuamente di trovare modi per farmi essere più veloce. Per correre una gara pulita“.

Quella dei campionati nazionali sudafricani è stata una finale di buonissimo livello. Alle spalle di Akani Simbine si è piazzato Gift Leotlela con il tempo di 10”16. Thembo Monareng è terzo in 10”33.

Foto: Lapresse