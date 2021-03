Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Fiammetta Rossi terza nel trap. Vince Stefecekova

L’Italia firma il primo podio della stagione 2021 di tiro a volo. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021, in corso di svolgimento a Nuova Delhi, è il trap femminile a regalare soddisfazione ai colori azzurri, in una gara palpitante e risoltatisi soltanto allo shoot off.

Fiammetta Rossi, classe 1995, trova il suo primo risultato a questi livelli centrando il terzo posto al termine di una gara ben condotta che l’ha vista cedere soltanto nel finale: score conclusivo di 32/40 per la nativa di Foligno, in una gara dove il testa a testa finale ha visto contendersi il gradino più alto del podio tra la slovacca Zuzana Stefecekova e la polacca Sandra Bernal.

Ad avere la meglio è stata la prima che l’ha spuntata allo spareggio dopo il 42-42 dei primi 50 piattelli “regolamentari”. Uno shoot off che ha tenuto tutti col cuore in gola e che ha visto la shooters di Nitra imporsi 5-4 sulla rivale.

Per Stefecekova, campionessa mondiale in carica della specialità e ideale “testa di serie numero uno ” verso i prossimi Giochi di Tokyo, arriva così la vittoria assoluta numero 6 in Coppa del Mondo, a cui sommare le 2 ottenute nelle Finals 2004 e 2014.

In quarta, quinta e sesta posizione, infine, chiudono la loro finale la turca Safiye Sarituk (29/35) e le spagnole Cristina Beltran (20/30) e Beatriz Martinez (15/25). Alle 12:30 al via, sulle pedane indiane, la finale maschile di trap: l’Italia potrà schierare Daniele Resca e Valerio Grazini.

Foto: FITAV