Sport in tv oggi (mercoledì 31 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di ricca di eventi, in questo mercoledì 31 marzo. Si parte con i Campionati italiani di nuoto che metteranno in palio il pass per Tokyo per poi passare alla prova di ciclismo della Dwars door Vlaanderen, dove le emozioni non mancheranno di certo.

In primo piano successivamente gli sport di squadra con la SuperLega di Volley e la Serie A1 di pallavolo femminile, mentre di scena tanti match in Europa per il basket. La chiosa di giornata dedicata al tennis con Jannik Sinner impegnato nel Masters1000 di Miami e la Nazionale italiana di calcio che completerà il primo ciclo di incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (31 MARZO)

9.00 NUOTO (Campionati italiani 2021): batterie uomini prima giornata – Diretta streaming su federnuoto.it.

11.00 NUOTO (Campionati italiani 2021): batterie donne prima giornata – Diretta streaming su federnuoto.it.

12.25 CICLISMO (Dwars door Vlaanderen 2021): prova femminile in linea – Diretta streaming su Eurosport Player.

16.30 NUOTO (Campionati italiani 2021): finali prima giornata – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su federnuoto.it.

14.45 CICLISMO (Dwars door Vlaanderen 2021): prova maschile in linea – Diretta tv su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

17.00 VOLLEY (SuperLega): Vibo Valentia-Verona – Diretta streaming su Eleven Sports.

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Scandicci-UYBA Busto Arsizio – LVF TV.

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Perugia-Novara – LVF TV.

18.00 VOLLEY (SuperLega): Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.00 BASKET (EuroCup): Monaco-Buducnost – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (EuroCup): Unics Kazan-Lokomotiv Kuban – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (Champions League): Nizhny Novgorod-Strasburgo – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (Champions League): Turk Telkom-Aek Athens – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 BASKET (Champions League): VEF Riga-Tenerife – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali): Armenia-Romania – Diretta tv sul Canale 20 e in diretta streaming su Mediaset Play.

18.00 VOLLEY (SuperLega): Milano-Cisterna – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.00 BASKET (Eurolega): Khimki M.-Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su Eurosport Player.

19.00 VOLLEY (SuperLega): Piacenza-Modena – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.00 TENNIS (WTA Miami): quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis.

20.00 BASKET (Champions League): Hapoel Holon-Brindisi – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.00 VOLLEY (SuperLega): Ravenna-Padova – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Andorra-Ungheria.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Austria-Danimarca.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Bosnia-Francia.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Germania-Macedonia del Nord.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Grecia-Georgia.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Inghilterra Polonia.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Irlanda del Nord-Bulgaria.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Liechtenstein-Islanda.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Lituania-Italia – Diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Moldavia-Israele.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): San Marino-Albania.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Scozia- Isole Faroe.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Spagna-Kosovo.

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022): Ucraina-Kazkistan.

21.00 BASKET (Eurolega): Valencia-Olympiakos – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 TENNIS (Masters1000 Miami): Sinner-Bublik – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo e Now.

Foto: LaPresse