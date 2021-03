Sinner-Bublik, Masters1000 Miami: c’è un precedente fresco. La solidità dell’azzurro contro l’imprevedibilità del kazako

L’obiettivo è continuare a vincere. Jannik Sinner è pronto per scendere nuovamente in campo e affrontare il kazako Alexander Bublik (44 del mondo) per i quarti di finale del Masters1000 di Miami (Stati Uniti).

L’azzurrino non vuol certo rilassarsi dopo gli ottimi risultati ottenuti in Florida perché la sua è la mentalità del vincente, di chi vuol aggiungere un ulteriore mattoncino al proprio castello di successi. “Riesce solo chi non si accontenta mai“: è un po’ il motto dell’altoatesino. Pertanto, la sfida contro Bublik di quest’oggi (ore 21.00 italiane) regalerà sicuramente emozioni perché si confronteranno due tennisti dalle caratteristiche diametralmente opposte: da un lato il solido Jannik e dall’altro l’imprevedibile Bublik.

Un esempio di quanto potrebbe accadere lo si è avuto nel corso del torneo di Dubai di un paio di settimane fa. Ebbene, fu Jannik a trionfare, ma non senza sofferenza: il 2-6 7-6 (2) 6-4 parla chiaramente. Tuttavia, ogni match ha una propria storia e le motivazioni per il tennista del Bel Paese sono molto alte. “Con Bublik ho giocato a Dubai. Non lo conosco benissimo, sicuramente sarà una partita molto difficile – anche perché se un giocatore arriva ai quarti c’è un motivo. Non è così semplice arrivarci, ma il mio obiettivo è andare più lontano. Non mi rilasso. Certo, questo è un torneo un po’ più importante degli altri, ma io mi concentro su quello che devo fare“, le parole dell’azzurrino sul prossimo confronto (fonte: ubitennis).

La chiave del match sarà quella della continuità dal momento che il kazako non è un giocatore che abbia un rendimento lineare nel corso del match. Esprimendo un tennis in maniera solida, Sinner potrebbe approfittare dei probabili passaggi a vuoto del suo avversario e quindi punirlo nei momenti di “down”. E’ evidente che non sia facile, ma la soluzione al problema Bublik è essenzialmente quella della “consistenza”.

Foto: Dubai Duty Free Tennis Championships