Non aveva di certo messo in preventivo Alexander Bublik di spingersi così in là nel Masters1000 di Miami (Stati Uniti). Il kazako, dopo aver sconfitto l’americano Taylor Fritz in rimonta, è pronto per una nuova sfida. Il prossimo avversario sarà Jannik Sinner.

L’altoatesino reduce dalla dura battaglia del terzo turno contro il russo Karen Khachanov, ha sconfitto molto più facilmente negli ottavi di finale il finlandese Emil Ruusuvuori. Una prestazione convincente quella di Jannik al cospetto di un tennista insidioso e capace di eliminare nel proprio percorso Alexander Zverev.

Il match contro Bublik avrà dei connotati particolari perché il kazako è un giocatore imprevedibile, capace di qualunque cosa: da tocchi di gran classe a errori clamorosi. Vero è che contro Fritz, gli up sono stati maggiori dei down senza dubbio: “È un grande risultato raggiungere un quarto di finale in un Masters1000. È la prima volta per me. È stata una dura battaglia. È sempre difficile giocare contro Taylor, abbiamo sempre delle grandi battaglie e sono stato io il fortunato ad ottenere la vittoria oggi. Sono molto contento. Sinner è giovane ed è un atleta incredibile e corre tanto. È un tennista davvero incredibile e disputare un quarto di finale con lui è un piacere per me. Spero di fare una grande partita”, le parole di Bublik.

Un confronto, dunque, da prendere con le molle anche ricordando il precedente a Dubai dove l’azzurrino seppe imporsi in rimonta al termine di una sfida decisamente complicata.

