Nuoto, Assoluti Riccione oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 31 marzo

Oggi, mercoledì 31 marzo, prendono il via i Campionati italiani di nuoto a Riccione, competizione tanto attesa perché in palio ci saranno le carte olimpiche. Nella piscina romagnola la tensione non mancherà al pari delle attese per le prestazioni degli azzurri.

Un day-1 nel quale le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19. Tra i protagonisti attesi in vasca sicuramente da osservare con attenzione Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero. I due allievi di Stefano Morini già sono qualificati per Tokyo, ma andranno in cerca di un crono interessante per verificare la bontà della preparazione visto che ai Giochi le ambizioni ci sono.

LA DIRETTA LIVE DEGLI ASSOLUTI DI NUOTO DI OGGI (ORE 9.00 E 16.30)

Sul versante femminile nei 400 stile libero donne dovrebbe fare il proprio esordio Simona Quadarella e il confronto con Martina Caramignoli dovrebbe cominciare da qui, mentre sui 50 stile libero è previsto l’esordio di Federica Pellegrini che se la vedrà con le specialiste della distanza, tra cui Silvia Di Pietro. Tra le vedette poi anche Margherita Panziera nei sui 200 dorso donne.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2021

Mercoledì 31 marzo

9:00 Batterie 50m stile libero M – Andrea Vergani, Luca Dotto, Marco Orsi e Alessandro Miressi

9:08 Batterie 400m misti M – Federico Turrini, Pier Andrea Matteazzi

9:19 Batterie 400m stile libero M – Gabriele Detti, Marco De Tullio

9:34 Batterie 200m rana M – Alessandro Fusco, Edoardo Giorgetti

9:50 Fine 1a sessione mattino

11:00 Batterie 400m stile libero F – Simona Quadarella, Martina Caramignoli

11:16 Batterie 400m misti F – Ilaria Cusinato, Luisa Trombetti

11:28 Batterie 200m dorso F – Margherita Panziera

11:36 Batterie 50m stile libero F – Silvia Di Pietro, Federica Pellegrini

16:30 Finale 50m stile libero M

16:35 Finale 50m stile libero F

16:40 Finale 400m misti M

16:47 Finale 400m misti F

16:54 Cerimonia di premiazione 50m stile libero M

17:00 Finale 200m rana M

17:06 Cerimonia di premiazione 50m stile libero F

17:12 Finale 200m dorso F

17:18 Cerimonia di premiazione 400m misti M

17:24 Finale 400m stile libero M

17.30 Cerimonia di premiazione 400m misti F

Cerimonia di premiazione 200m rana M

17:38 Finale 400m stile libero F

17.44 Cerimonia di premiazione 200m dorso F

400m stile libero M

400m stile libero F

17:55 Fine 1° Giorno Manifestazione

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2021 IN TV

Dal 31 marzo al 3 aprile i Campionati Italiani di nuoto andranno in scena con una formula particolare: le batterie al mattino e le finali alle 16.30 il 31 marzo; poi alle 17.30 i restanti tre giorni sempre live in streaming su federnuoto.it le eliminatorie e su Rai Sport + HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed interviste di Elisabetta Caporale le finali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare.

Foto: LaPresse