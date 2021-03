Si è appena conclusa la prima conferenza stampa piloti del Mondiale MotoGP 2021, alla vigilia delle prove libere del venerdì valide per il Gran Premio del Qatar. Il Motomondiale riparte a Losail con due weekend di gara consecutivi, prima di sbarcare nel Vecchio Continente per affrontare il lungo tour europeo. Grandi aspettative in casa Aprilia, dopo aver raccolto dei buoni riscontri durante i test, con Aleix Espargarò che proverà a trascinare la casa di Noale verso le posizioni di vertice.

“I test sono i test, mentre le gare sono tutta un’altra cosa – dichiara il centauro iberico – Questa stagione sembra promettente, ma dobbiamo vedere cosa faranno gli altri e se miglioreranno dopo i primi Gran Premi. Sento e spero di poter lottare con i migliori, non vedo l’ora di cominciare. Il test di Dovizioso con Aprilia? Lui è un pilota molto sensibile e ha vinto molto, quindi ci darà sicuramente una mano per capire i punti deboli e i punti di forza della nostra moto. Credo possa darci molti feedback importanti”.

Il fratello di Pol ha poi fatto le carte alla nuova stagione, indicando un pilota in particolare come punto di riferimento almeno ad inizio Mondiale: “L’uomo da battere quest’anno per me sarà Joan Mir, che è anche campione in carica. L’anno scorso era sicuramente più difficile capire i favoriti, anche perché il campionato era più corto del solito. L’assenza di Marquez? Tutti nel paddock sanno che è molto arrabbiato per questo. Speriamo che possa riprendersi in fretta, anche noi abbiamo bisogno di lui”, prosegue Aleix.

Il 31enne di Granollers non nasconde i miglioramenti dell’Aprilia rispetto al 2020, senza parlare però di una rivoluzione tecnica della moto: “Non dobbiamo parlare di rivoluzione in Aprilia, ma con piccoli cambiamenti mi sento meglio, la moto è più competitiva, è più facile accelerare e riesco a staccare meglio. Mi sono sentito subito a mio agio nei test, sicuramente meglio rispetto all’anno scorso“.

Credit: MotoGP.com Press