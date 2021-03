“Nga Mihi Aotearoa”. Luna Rossa ha utilizzato queste parole per aprire il suo messaggio di saluto alla Nuova Zelanda, visto che sta per lasciare Auckland dopo la lunga permanenza dall’altra parte del mondo per disputare la America’s Cup. Team Prada Pirelli ha impiegato la lingua maori per salutare il Paese che l’ha ospitata per tanti mesi. Si tratta di tre parole molto semplici: “Grazie Nuova Zelanda”. Questa è la traduzione in italiano.

“Nga Mihi” è uno dei tanti modi per dire “grazie”, “Aotearoa” è invece il nome maori della Nuova Zelanda. Il messaggio prosegue poi in questo modo. “Ringraziamo la Nuova Zelanda, la città di Auckland, la comunità Maori e i loro governanti, e le numerose imprese locali che ci hanno aiutato nel nostro progetto“.

Il sodalizio italiano ha perso contro Team New Zealand per 7-3, dopo essere stata avanti per 3.2 e avere fatto tremare i Kiwi. Luna Rossa ha poi concluso: “Ringraziamo i Media che con passione hanno divulgato le emozioni vissute dal vivo, coinvolgendo i tifosi di tutto il mondo. Ringraziamo America’s Cup Events, Challenger of Record 36 e tutti i volontari per aver organizzato un evento fantastico e unico“.

E infine: “Ci auguriamo che i vincitori e il nuovo Challenger of Record diano continuità all’America’s Cup facilitando l’ingresso di nuovi team, rendendo la prossima edizione uno degli eventi più ambiti nel panorama dello sport internazionale. A presto, Auckland!“.

Foto: Lapresse