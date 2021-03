CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA: VITTORIA DI HANNIK SINNER

SINNER-BUBLIK, QUARTO DI FINALE: PROGRAMMA, ORARIO, TV E PRECEDENTI

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER CON I QUARTI A MIAMI? LE PROIEZIONI NEL RANKING ATP

JANNIK SINNER: “VOGLIO ANCORA VINCERE, IL TORNEO NON E’ FINITO”

IL TABELLONE DI JANNIK SINNER: QUARTO INSIDIOSO, POI MEDVEDEV?

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-RUUSUVUORI

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER? IL MONTEPREMI CON I QUARTI A MIAMI

JANNIK SINNER QUARTO ITALIANO AI QUARTI A MIAMI. PRECEDENTI E STATISTICHE

SINNER-RUUSUVUORI: STATISTICHE E NUMERI. L’ITALIANO COL 100% DI PALLE BREAK CONCRETIZZATE

18.53 Grazie per averci seguito e buona serata!

18.51 Interessanti le statistiche dell’incontro! 4 ace per l’azzurro nell’arco del match, bilanciati da un doppio fallo. Diverso per il finlandese che invece ha realizzato 0 ace e commesso tre doppi falli. Ciò si riversa nei break point: Sinner ha sfruttato il 100% delle chance avute (4/4) mentre ne ha salvate 1/2 nei propri turni di servizio. Inoltre l’azzurro ha ottenuto il 72% di punti con la prima di servizio e il 50% con la seconda in 9 turni di servizio. Equilibrate invece le statistiche del finlandese: 54% di punti trovati con la prima e 56% con la seconda in 8 game giocati al servizio. In generale, su 99 punti, Sinner ne ha vinti 56 contro i 43 dell’avversario.

18.49 Jannik Sinner domina anche Emil Ruusuvuori in poco più di un’ora vincendo per 6-3 6-2. Un match perfetto dell’azzurro che dopo la partenza ad handicap con il break del primo parziale, recuperato il break e salvata una chance sul 3-3, l’italiano è scappato via. In particolare nel secondo set, conquistando due break e ottenendo la rivincita della sconfitta del 2020 a Canberra. L’azzurro sale virtualmente in posizione #26 e attende ai quarti di finale di Miami uno tra Taylor Fritz e Aleksandr Bublik.

FINE SECONDO SET

6-2 GAME SET AND MATCH SINNER! QUARTI DI FINALE CONQUISTATI!

40-15 DUE MATCH POINT JANNIK!

30-15 ROVESCIO PAZZESCO DI SINNER! L’azzurro approfitta del nastro e ottiene il punto in diagonale.

15-15 Scappa via il diritto dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-0 Ace di Sinner.

5-2 BREAK SINNER!!!! L’AZZURRO SERVE PER IL MATCH AL CAMBIO CAMPO!

30-40 PALLA BREAK SINNER! L’azzurro può approfittarne!

30-30 Servizio e diritto del finlandese: scappa via il suo colpo.

30-15 Lungo il diritto di Sinner in spinta.

15-15 Servizio e diritto di Ruusuvuori.

0-15 Sinner trova un rovescio incredibile lungolinea e chiude con lo smash diagonale.

4-2 Sinner continua a dominare al servizio senza problemi.

40-15 Servizio e diritto di Sinner.

30-15 CHE PUNTO DI SINNER!!!! L’azzurro attacca la rete dopo il diritto diagonale, prova lo smash ma Ruusuvuori lo respinge: poi Sinner, indietreggiando, trova il passante.

15-15 Ace di Sinner.

0-15 Servizio e diritto dell’azzurro: colpo in rete.

3-2 Ruusuvuori attacca ancora la rete e chiude sul passante di Sinner.

40-15 Serve&volley di Ruusuvuori che chiude con la volée di rovescio.

30-15 Servizio e diritto in avanzamento del finlandese che poi chiude a rete.

15-15 Servizio e diritto del finlandese.

0-15 Sinner domina lo scambio con il diritto lungolinea e chiude con il colpo diagonale.

3-1 Ottima prima dell’azzurro che conferma il break.

40-30 Servizio e rovescio diagonale di Sinner.

30-30 Esagera Sinner con il diritto diagonale con Ruusuvuori battuto.

30-15 Di poco largo il rovescio dell’azzurro dopo una diagonale comandata.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 Scappa via il rovescio di Ruusuvuori dopo una buona risposta di diritto.

2-1 BREAK SINNER! GAME PAZZESCO! L’azzurro carica il diritto lungolinea e chiude con il colpo diagonale.

40-AD PALLA BREAK SINNER! DOPPIO FALLO RUUSUVUORI!

40-40 Bravissimo Sinner che trova un altro grande recupero e costringe l’avversario all’errore con il diritto diagonale.

40-30 SCAMBIO INCREDIBILE! SINNER PRENDE DI TUTTO MA SBAGLIA SULLA PALLA CORTA! L’azzurro recupera tutte le accelerazioni del finlandese ma sbaglia un colpo in recupero sottorete di rovescio.

30-30 Rovescio in rete di Sinner dopo un diritto a limite di Ruusuvuori.

15-30 Bravissimo Sinner con un’ottima risposta profonda: sorpreso Ruusuvuori.

15-15 Lungo il diritto di Sinner sullo scambio della diagonale.

0-15 Scappa via il diritto di Ruusuvuori.

1-1 Nessun problema al servizio per Sinner.

40-15 Ottimo servizio dell’italiano.

30-15 Diritto diagonale profonda di Ruusuvuori e gran rovescio lungolinea per chiudere il punto.

30-0 Ottima prima dell’azzurro.

15-0 Bravissimo Sinner da fondocampo con il rovescio a chiudere il punto diagonalmente.

0-1 Servizio a zero per il classe ’99.

40-0 Buona prima di Ruusuvuori.

30-0 Bravissimo il finlandese che comanda lo scambio con il diritto e ottiene il punto lungolinea.

15-0 Servizio e diritto per aprirsi il campo e chiusura con il rovescio diagonale per Ruusuvuori.

INIZIO SECONDO SET

18.16 Jannik Sinner vince il primo set per 6 giochi a 3 grazie a un gioco profondo e ben centrato nei momenti decisivi. L’azzurro non aveva cominciato nel migliore dei modi perdendo il servizio ma una volta recuperato, ha anche annullato un chance di break nel sesto gioco.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET SINNER! L’azzurro si rimette in sesto nel parziale e lo conquista!

40-30 SET POINT SINNER! Scappa via il rovescio lungolinea del classe ’99.

30-30 Scappa via il rovescio diagonale dell’italiano: gioca profondo Ruusuvuori.

30-15 Bravissimo Sinner a tenere il ritmo imposto dal diritto dell’avversario: lungo il colpo di Ruusuvuori.

15-15 Ecco anche il doppio fallo per l’azzurro.

15-0 Primo ace dell’azzurro.

5-3 BREAK SINNER! L’azzurro trova il diritto pesante da fondocampo e può chiudere il set al servizio!

30-40 PALLA BREAK SINNER! Secondo doppio fallo del finlandese.

30-30 Buona seconda di Ruusuvuori: lunga la risposta di Sinner.

15-30 Bravissimo Sinner con il rovescio a ribaltare lo scambio ed attaccare in contropiede chiudendo a rete.

15-15 Servizio e diritto di Ruusuvuori.

0-15 Rovescio centrale morbido del finlandese: diritto diagonale vincente dell’azzurro.

4-3 Sinner si rialza nel game annullando una palla break e resta avanti nel parziale.

AD-40 Servizio e rovescio diagonale dell’italiano e chiusura a rete con la demi-volée.

40-40 Bravissimo Sinner che in uscita dal servizio si apre il campo con il diritto lungolinea e chiude diagonale.

30-40 PALLA BREAK RUUSUVUORI! Gran diritto diagonale del finlandese che approfitta del diritto corto di Sinner.

30-30 Ottima risposta di diritto di Ruusuvuori.

30-15 Sinner trova un gran rovescio diagonale: lungo il recupero in back del #83 al mondo.

15-15 Diritto diagonale di Sinner in uscita dal servizio e chiusura a rete.

0-15 Ancora coraggioso Ruusuvuori a chiudere a rete con Sinner lontanissimo dal campo dopo la profondità di diritto del finlandese.

3-3 Bravissimo il classe ’99 con il rovescio lungolinea e la chiusura a rete con la volée di diritto.

40-30 Attacco profondo di Sinner con il rovescio: lungo il passante di Ruusuvuori.

40-15 Gran prima centrale del finlandese.

30-15 Scambio molto duro da fondocampo sulla diagonale di diritto: poi Sinner trova l’errore con il rovescio diagonale.

15-15 Gran risposta profonda di Sinner di rovescio.

15-0 Di poco largo il rovescio lungolinea di Sinner dopo il diritto diagonale del finlandese.

3-2 Gran recupero di diritto di Sinner e il diritto lungolinea del finlandese scappa via.

40-30 Troppo lunga la demi-volée di rovescio di Sinner sul passante di Ruusuvuori: recupero agevole del classe ’99.

40-15 Servizio e diritto a seguire di Sinner.

30-15 Lunga la risposta di Ruusuvuori.

15-15 Servizio e diritto dell’italiano: scappa via il lungolinea.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

2-2 Game rapidi e ricchi di errori in risposta.

40-15 Gran passante di diritto diagonale del finlandese che prende in controtempo l’attacco di Sinner.

30-15 Prima potente di Ruusuvuori.

15-15 Grande scambio dominato dal finlandese che poi esagera con il diritto: si salva Sinner che era stato colto in contropiede.

15-0 Scappa via il rovescio di Sinner nello scambio sulla diagonale.

2-1 Bravissimo Sinner al servizio che ristabilisce l’ordine di battuta.

40-30 Buona prima esterna di Sinner.

30-30 Bravissimo Ruusuvuori che trova angoli e profondità in risposta con il diritto.

30-15 In corridoio il diritto di Sinner in uscita dal servizio dopo la risposta profonda diagonale del finlandese.

30-0 Servizio e rovescio diagonale dell’azzurro!

15-0 Lungo il rovescio di Ruusuvuori che perde la diagonale.

1-1 CONTROBREAK SINNER! L’azzurro si apre il campo con il diritto e trova il colpo lungolinea vincente.

30-40 BREAK POINT SINNER! L’italiano trova la risposta profonda e attacca con il diritto diagonale.

30-30 Sinner vince la diagonale di rovescio: in rete il colpo del finlandese.

30-15 Gran prima del 21enne.

15-15 Doppio fallo di Ruusuvuori.

15-0 Scambio prolungato sulla diagonale di diritto vinto dal finlandese.

0-1 BREAK IN PARTENZA DI RUUSUVUORI! Non la miglior partenza del classe 2001.

30-40 PALLA BREAK RUUSUVUORI! In rete il rovescio dell’italiano.

30-30 Servizio esterno e diritto sottorete dell’azzurro.

15-30 Lunga la risposta di Ruusuvuori.

0-30 Servizio e diritto di Sinner: in rete la soluzione.

0-15 Ottima risposta di diritto del #83 al mondo.

0-0 Si comincia finalmente in Florida con 30 minuti di ritardo circa! Batte Sinner dopo il sorteggio vinto dal finlandese che ha scelto di ricevere.

INIZIO PRIMO SET

17.34 Da capire adesso se ci sarà la possibilità di chiamare il falco o meno: ci sono i giudici di linea sul campo 1.

17.33 Giocatori in campo! Riscaldamento avviato.

17.32 Enrico Maria Riva invece, esperto di statistiche di tennis, riporta che a breve dovrebbero esserci giudici di linea in campo.

17.30 Aggiornamenti da parte di Giorgio Spalluto di Supertennis: il match non verrà spostato per questioni di produzione televisiva. I campi a disposizione per i singolari sono il Grandstand e il Campo 1 mentre per il doppio è destinato sul Butch Buchholz.

17.28 Intanto gli unici giocatori in campo sono John Isner e Roberto Bautista Agut sul Grandstand. L’americano conduce per 2 giochi a 1.

17.25 Situazione paradossale a Miami, dove ci sono anche nuvole minacciose e vento. Insomma una situazione non semplice, motivo per il quale i giocatori sono tornati negli spogliatoi perché non sia tra quanto si risolve la situazione.

17.23 Bisogna capire adesso cosa deciderà il supervisor se spostare il match su un altro campo, e di conseguenza trasferire anche il pubblico, oppure cercare di risolvere il problema.

17.21 Confermato anche da parte di Giorgio Spalluto di Supertennis: problemi al sistema Hawk-Eye sul campo 1.

17.19 Match rinviato intanto: clamoroso a Miami! Adesso si valutano varie soluzioni.

17.18 Non funziona il falco sul campo 1: si valuta la possibilità di giocare su un altro campo.

17.17 Intanto giocatori negli spogliatoi: ritardato l’inizio del match.

17.16 Lorenzo Musetti invece, che in classifica generale ha ottenuto la top90, è al 26° posto in Race mentre Lorenzo Sonego è in posizione #49.

17.14 Tornando alla Race ATP, la classifica è comandata saldamente da Novak Djokovic in vetta. Tra gli italiani, Matteo Berrettini figura alla posizione #11 mentre Fabio Fognini è #17.

17.12 Emil Ruusuvuori invece, in caso di vittoria finale, potrebbe terminare in top30. I giovani avanzano in classifica ATP.

17.10 In caso di vittoria del torneo, Jannik Sinner sfonderebbe addirittura la top15, salvo risultati clamorosi degli avversari. L’azzurro accumulerebbe 2769 punti volando in posizione #14.

17.08 Giocatori ancora seduti in panchina considerando i problemi tecnici forse derivanti dalla tecnologia in campo.

17.06 Ruusuvuori, è partito dalla posizione #83 ad inizio torneo e ad oggi sarebbe #75. In caso di vittoria di quest’oggi, volerebbe in top70 alla posizione #63.

17.05 C’è un po’ di ritardo nell’avvio del riscaldamento e del sorteggio.

17.03 Giocatori in campo!

17.02 L’azzurro intanto è virtualmente #28 al mondo e in caso di successo oggi volerebbe alla posizione #26 approfittando dell’uscita di scena di Aslan Karatsev.

17.00 Jannik Sinner sogna le ATP Finals di Torino essendo al 13° posto della Race e i primi 8 posti non sono lontani: il finlandese invece è al #53 di questa classifica.

16.58 Jannik Sinner infine ha ottenuto un altro successo ATP dopo il trofeo di Sofia di fine 2020, vincendo in finale contro Stefano Travaglia il torneo 250 di Melbourne. L’italiano è uscito al primo turno agli AO e a Montpellier.

16.56 Si tratterebbe del terzo quarto di finale di fila considerando che anche a Marsiglia ha ottenuto tale piazzamento, perdendo da un altro russo, Daniil Medvedev.

16.54 L’azzurro vuole un altro quarto di finale dopo averlo raggiunto anche a Dubai, sia singolare, dove ha perso contro il futuro vincitore Aslan Karatsev, che in doppio con Hubert Hurkacz.

16.52 Inoltre Ruusuvuori ha raggiunto i sedicesimi di finale sia a Melbourne, nell’ATP 250 in preparazione al primo Slam dell’anno, sia in Kazakistan. Agli Australian Open invece è uscito al secondo turno.

16.50 Il classe 1999 è in crescendo dopo gli ottavi di finale collezionati a Marsiglia e ad Antalya dove ha perso contro Stefano Travaglia.

16.48 Il tennista finlandese è in crescendo come ha dimostrato a Dubai, raggiungendo i sedicesimi di finale perdendo da Andrej Rublev, che in Florida sfiderà Marin Cilic giustiziere di Lorenzo Musetti.

16.46 Chi vince la sfida odierna, conquisterà i quarti di finale contro uno tra Taylor Fritz e Alexander Bublik, in campo a seguire di questa sfida.

16.44 Su questo campo, alle 19 locali e quindi l’1 italiana, giocherà un altro italiano. Lorenzo Sonego contro Stefanos Tsitsipas: il piemontese vincendo ieri, ha conquistato gli ottavi di finale di Miami e stabilendo un record all’Italia con due italiani al quarto turno in Florida.

16.42 Il #83 al mondo infine ha battuto anche lo svedese Mikael Ymer per 1-6 6-1 7-5. Un giocatore discontinuo nell’arco del match ma pericoloso nel lungo periodo: l’azzurro dovrà gestire i momenti chiave della sfida.

16.40 Tre set persi in generale persi sin qui per il classe ’99 che però ha eliminato Alexander Zverev, testa di serie #3 e reduce dalla vittoria ad Acapulco, per 1-6 6-3 6-1.

16.38 Gran torneo sin qui anche per Emil Ruusuvuori che ha cominciato il proprio percorso dal primo turno vincendo contro il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz vincendo per 6-4 2-6 7-5.

16.36 Terza sfida per l’azzurro in Florida dopo la vittoria al secondo turno con un doppio 6-2 su Hugo Gaston dopo il bye al primo turno.

16.34 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria su Karen Khachanov contro cui è giunto il secondo successo su tre precedenti, spuntandola in rimonta per 4-6 7-6 6-4.

16.32 Prima sfida giornaliera sul campo 1 in Florida: la partita comincerà alle 11.00 locali o meglio le 17 italiane. Primo confronto ATP anche se a Canberra, nel Challenger 2020, il finlandese vinse 6-3 6-4 nel 2020.

16.30 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner-Emil Ruusuvuori, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.

I precedenti tra Sinner e Ruusuvuori

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner-Emil Ruusuvuori, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino a caccia di un’altra vittoria in Florida.

Dopo la fantastica battaglia contro il russo Karen Khachanov, Sinner torna in campo ed affronta il finlandese Emili Ruusuvuori, numero 83 della classifica mondiale. L’altoatesino punta a conquistare i quarti di finale sul cemento americano e parte certamente favorito nel match odierno. Sicuramente un’occasione importante per il giovane azzurro, che è la testa di serie più alta tra quelle rimaste nella sua parte di tabellone.

Ruusuvuori non è, però, un avversario da sottovalutare, visto che il finlandese si è reso protagonista finora di un ottimo torneo. L’attuale numero 83 del mondo ha saputo eliminare al secondo turno il tedesco Alexander Zverev e al terzo turno ha battuto in rimonta lo svedese Michael Ymer dopo oltre due ore di gioco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra JJannik Sinner-Emil Ruusuvuori, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 17.00. Buon divertimento!

FOTO: LaPresse