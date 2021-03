Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2021: Rahm batte Lowry, Dustin Johnson pari, Thomas e Morikawa ko

Si è concluso da poco il secondo giorno di sfide ad Austin, sede del WGC-Dell Technologies Match Play per l’edizione 2021. A metà della fase a gironi cominciano a vedersi alcuni verdetti, tra i quali c’è l’eliminazione di Justin Thomas, con il numero 2 del mondo che, a prescindere dal risultato di domani, non disputerà il più che intenso weekend che ricomprende 72 buche in due giorni, con ottavi e quarti al sabato e semifinali e finale alla domenica.

Rispetto all’esordio, ad ogni modo, sono molti quelli che si riprendono oppure che confermano il loro stato di buona forma. Lo spagnolo Jon Rahm, numero 3 mondiale, deve impiegare tutte e 18 le buche per avere ragione dell’irlandese Shane Lowry, mentre per il numero 1 dell’OWGR Dustin Johnson c’è il pari con lo scozzese Robert MacIntyre, per la verità avanti per buona parte delle seconde nove buche prima del recupero dell’americano alla 16 e alla 17.

Si riprende Rory McIlroy, che sconfigge lo statunitense Lanto Griffin, mentre le cose non girano proprio per il verso giusto a Collin Morikawa: il vincitore del PGA Championship è battuto di nuovo, questa volta da Max Homa. Anche un altro esponente della nuova generazione, il norvegese Viktor Hovland, non trova il successo di fronte all’esperto austriaco Bernd Wiesberger.

Di seguito tutti i risultati della giornata, elencati secondo l’ordine del tabellone che verrà dagli ottavi di finale in poi.

GRUPPO 1 – Dustin Johnson (USA)-Robert MacIntyre (SCO) Pari, Adam Long (USA)-Kevin Na (USA) 4&3

GRUPPO 16 – Marc Leishman (AUS)-Sungjae Im (KOR) 2&1, Russell Henley (USA)-Victor Perez (FRA) 4&3

GRUPPO 8 – Sergio Garcia (ESP)-Tyrrell Hatton (ENG) 3&2, Lee Westwood (ENG)-Matt Wallace (ENG) 5&3

GRUPPO 9 – Mackenzie Hughes (CAN)-Webb Simpson (USA) 4&3, Paul Casey (ENG)-Talor Gooch (USA) 3&2

GRUPPO 5 – Bryson DeChambeau (USA)-Si Woo Kim (KOR) 2&1, Tommy Fleetwood (ENG)-Antoine Rozner (FRA) 4&3

GRUPPO 12 – Tony Finau (USA)-Will Zalatoris (USA) Pari, Dylan Frittelli (RSA)-Jason Kokrak (USA) 3&2

GRUPPO 4 – Max Homa (USA)-Collin Morikawa (USA) 2&1, J.T. Poston (USA)-Billy Horschel (USA) 4&2

GRUPPO 13 – Bernd Wiesberger (AUT)-Viktor Hovland (NOR), 4&2 Abraham Ancer (MEX)-Kevin Streelman (USA) 2&1

GRUPPO 2 – Kevin Kisner (USA)-Justin Thomas (USA) 2&1, Louis Oosthuizen (RSA)-Matt Kuchar (USA) 1 UP

GRUPPO 15 – Matt Fitzpatrick (ENG)-Corey Conners (CAN) 5&4, Matthew Wolff (USA)-Jordan Spieth (USA) Pari

GRUPPO 7 – Patrick Reed (USA)-Christiaan Bezuidenhout (RSA) 2&1, Joaquin Niemann (CHI)-Bubba Watson (USA) Pari

GRUPPO 10 – Patrick Cantlay (USA)-Carlos Ortiz (MEX) 1 UP, Brian Harman (USA)-Hideki Matsuyama (JPN) 1 UP

GRUPPO 6 – Xander Schauffele (USA)-Jason Day (AUS) 2&1, Scottie Scheffler (USA)-Andy Sullivan (ENG) Pari

GRUPPO 11 – Rory McIlroy (NIR)-Lanto Griffin (USA) 4&3, Ian Poulter (ENG)-Cameron Smith (USA) 1 UP

GRUPPO 3 – Jon Rahm (ESP)-Shane Lowry (IRE) 2 UP, Ryan Palmer (USA)-Sebastian Munoz (COL) 2&1

GRUPPO 14 – Brendon Todd (USA)-Daniel Berger (USA) 2&1, Harris English (USA)-Erik Van Rooyen (RSA) 2&1

