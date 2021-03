Si chiude con una giornata estremamente intensa la prima finestra riservata alle qualificazioni europee per i Campionati Mondiali di calcio 2022. Quest’oggi sono andati in scena la bellezza di 15 match, compreso quello dell’Italia (vittoriosa a Vilnius per 2-0 con la Lituania), tra cui spicca indubbiamente il clamoroso k.o. casalingo della Germania contro la Macedonia del Nord.

I tedeschi, battuti per 1-2 e puniti dai gol degli “italiani” Elmas e Pandev, rimediano così la prima sconfitta del girone e scendono al terzo posto in classifica nel gruppo J, a pari punti con i macedoni e a -3 dalla capolista Armenia, che si conferma a punteggio pieno con 9 punti su tre giornate grazie al successo odierno in rimonta per 3-2 sulla Romania.

Tra le altre big d’Europa non si registrano altri passi falsi: la Francia passa 1-0 in Bosnia grazie a Griezmann e vola a +4 sulle inseguitrici in vetta al gruppo D, l’Inghilterra regola 2-1 la Polonia con gol di Kane e Maguire e consolida la sua leadership nel gruppo I a +2 sul secondo posto dell’Ungheria (oggi vincente per 1-4 in Andorra).

Tre punti importanti anche per la Spagna, che batte 3-1 il Kosovo riportandosi momentaneamente al comando del gruppo B a +1 sulla Svezia, ma con una partita in più. Prove di fuga infine nel gruppo F per la Danimarca, che demolisce in trasferta l’Austria per 4-0 (doppietta del “bolognese” Skov Olsen, un gol del “bergamasco” Maehle) e vola a +4 sulla Scozia seconda.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI OGGI

Armenia-Romania 3-2

Andorra-Ungheria 1-4

Austria-Danimarca 0-4

Bosnia-Francia 0-1

Germania-Macedonia 1-2

Grecia-Georgia 1-1

Inghilterra-Polonia 2-1

Irlanda del Nord-Bulgaria 0-0

Liechtenstein-Islanda 1-4

Lituania-Italia 0-2

Moldavia-Israele 1-4

San Marino-Albania 0-2

Scozia-Isole Faroe 4-0

Spagna-Kosovo 3-1

Ucraina-Kazakistan 1-1

