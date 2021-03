Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: risultati di oggi. Belgio e Olanda in goleada, Portogallo soffre, Turchia pareggia

Oggi si sono disputate dieci partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Il Portogallo ha sudato in Lussemburgo: dopo essere passati in svantaggio al 30′ col gol di Rodrigues, i lusitani sono riusciti a pareggiare nel recupero del primo tempo con Joda e poi nella ripresa hanno conquistato la vittoria grazie alla reti di Cristiano Ronaldo e Palhinha. I rossoverdi agganciano la Serbia in testa al gruppo A con sette punti, visto che gli slavi si sono imposti in Azerbaijan per 2-1 (doppietta di Mitrovic, il secondo gol a dieci minuti dallo scadere dopo il momentaneo pareggio di Makhmudov).

Il Belgio ha letteralmente demolito la Bielorussia con un roboante 8-0 (doppiette di Trossard e Vanaken, reti di Batshuayi, Doku, Praet, Benteke) ed è sola in testa al gruppo E con tre punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca, battuta dal Galles per 1-0 (James all’82mo minuto).

Il gruppo G è particolarmente movimentato. L’Olanda ha liquidato la modesta Gibilterra con un rotondo 7-0 (doppietta di Depay, reti di Berghuis, de Jong, Wijnaldum, Malen, van de Beek) e si è portata a una sola lunghezza di distacco dalla Turchia bloccata sul 3-3 dalla Lettonia dopo essere stata avanti per 3-1 (rimonta di Uldrikis e Ikaunieks, a segno anche Calhanoglu tra le fila degli anatolici). Sei punti anche per il Montenegro e per la Norvegia, che ha sconfitto proprio i balcanici per 1-0 (Sorloth al 35′).

Nel gruppo H si trovano al comando la Croazia (3-0 a Malta, con le reti di Perisic, Modric e Brekalo) e la Russia, sconfitta per 2-1 dalla Slovacchia. Storica vittoria di Cipro per 1-0 contro la Slovenia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI OGGI

Azerbaijan-Serbia 1-2

Cipro-Slovenia 1-0

Belgio-Bielorussia 8-0

Croazia-Malta 3-0

Galles-Repubblica Ceca 1-0

Gibilterra-Olanda 0-7

Lussemburgo-Portogallo 1-3

Montenegro-Norvegia 0-1

Slovacchia-Russia 2-1

Turchia-Lettonia 3-3

Foto: Laprese