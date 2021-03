Obiettivo raggiunto per l’Italia Under 21. I quarti di finale degli Europei di categoria sono diventati realtà. I ragazzi di Paolo Nicolato non hanno sbagliato nell’ultimo match contro la Slovenia imponendosi con un roboante 4-0. Una dimostrazione di forza e consapevolezza estremamente importante.

Le tre partite del Gruppo B sono servite moltissimo agli Azzurrini per capire quali sono gli aspetti sui quali lavorare e migliorare. L’Italia ha palesato qualche problema a livello caratteriale, sono troppe quattro espulsioni in tre gare, al netto di tutte le attenuanti del caso. In un percorso così complesso come quello di un raggruppamento a quattro squadre, con solo le prime due che passano il turno, giocare sempre con un uomo in meno può risultare decisivo in negativo, fortunatamente in questo caso non è stato così.

Tanti anche gli aspetti positivi da considerare, primo tra i quali la grinta e il senso di squadra palesato dagli Azzurrini. Nei momenti di difficoltà, vedi il match contro la Spagna, e in quelli decisivi, come la partita di ieri contro la Slovenia, l’Italia ha dimostrato di saper fare fronte comune. All’orizzonte un avversario estremamente ostico ovvero il Portogallo, al quale basta un pareggio contro la Svizzera per conquistare il primo posto nel Gruppo D con conseguente accoppiamento con i ragazzi di Nicolato.

Per puntare al successo finale agli Europei Under 21 agli azzurri probabilmente manca anche un po’ di qualità in mezzo al campo, in particolare se il riferimento diventano nazioni estremamente competitive come Spagna, Portogallo, Germania e Olanda. In vista della fase finale della competizione continentale potrebbe arrivare anche il supporto di alcuni giovani che hanno fatto il grande salto nella nazionale maggiore. In qualsiasi caso il bilancio al termine della prima fase degli Europei Under 21 è decisamente positivo per l’Italia.

Foto: Lapresse