Vuelta al Tachira 2021, Matteo Malucelli vince la prima tappa in volata

La stagione ciclistica sta pian piano incominciando in tutto il mondo, anche se l’emergenza sanitaria ha costretto a una serie di rinvii e cancellazioni. In Venezuela è iniziata oggi la Vuelta al Tachira, corsa di categoria 2.2. I 132 km che da Lobatera portavano a El Vigia, con un avvio in discesa e poi un percorso ondulato ma senza particolari difficoltà altimetriche, hanno premiato l’italiano Matteo Malucelli, il quale è ovviamente anche il primo leader della classifica generale.

L’alfiere della Androni Giocattoli-Sidermec si è imposto in volata, avendo la meglio sul colombiano Johan Colon (Equipe Continental Orgullo Paisa) e sull’altro italiano Nicolas Dalla Valle (Bardiani-CSF-Faizanè). Il 27enne nativo di Forlì non vinceva dall’8 settembre 2018, prima tappa del Tour of China, proprio con la maglia dell’Adroni, prima di passare alla Caja Rural per le annate 2019-2020. In top-10 anche un altro italiano: ottavo posto per Giovanni Lonardi (Bardiani-CSF-Faizanè). Domani la seconda tappa delle otto in programma: 113 km su un circuito attorno a Merida, con una salita da ripetere 10 volte.

Foto: Lapresse