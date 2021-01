Volley, SuperLega: Trento sconfigge Monza, 12ma vittoria di fila! Verona espugna Cisterna

Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Monza pe 3-2 (25-16; 20-25; 25-17; 20-25; 15-13) dopo 121 minuti di autentica battaglia tra le due squadre più in forma del momento: i dolomitici infilano la 12ma vittoria consecutiva, i brianzoli si fermano dopo sette successi.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono sempre terzi con 4 punti di vantaggio su Vibo Valentia e 4 di ritardo da Civitanova (ma la Lube ha giocato un incontro in meno). Gli ospiti si femano, ma restano sempe al quinto posto (27 punti come Piacenza, ma hanno giocato una partita in meno rispetto agli emiliani). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Nimir Abdel-Aziz (25 punti, 4 muri, 4 aces) e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli (21), il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra anche il centrale Marko Podrascanin (12, 5 stampatone). A Monza non sono bastati Donovan Dzavoronok (18) e il sempre più tonico Uladzislau Davysiba (15), 9 sigilli per il martello Filippo Lanza.

Verona ha espugnato il campo di Cisterna con un secco 3-0 (25-23; 25-22; 25-23), anche se gli scaligeri si sono imposti col minimo scarto nei tre set contro il fanalino di coda. A mettersi maggiormente in luce sono stati Mads Jensen (17 punti) e Thomas Jeaschke (15), 7 marcature per Matey Kaziyski contrro i laziali di Tobias Krick (16), Arthur Szwarc (12) e Giulio Sabbi (11). Verona infila la terza vittoria consecutiva e al momento è ottava in classifica, mentre Cisterna è sempre ultima e difficilmente si schioderà dal fondo.

Foto LM-LPS/Daniele Ricci