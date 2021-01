Volley, SuperLega: Trento indemoniata, travolta la capolista Perugia. Monza e Vibo vincono

La SuperLega ha incominciato il nuovo anno con quattro partite della 17ma giornata. Il massimo campionato italiano di volley maschile ha regalato grande spettacolo in questa prima domenica del 2021 e le emozioni sono state vibranti. Trento ha sconfitto Perugia per 3-1 nell’attesissimo big match: i dolomitici hanno espugnato il PalaBarton e hanno inflitto ai Block Devils la terza sconfitta stagionale. Spettacolare prestazione dei ragazzi di Angelo Lorenzetti, ormai entrati in una nuova dimensione dopo uno stentato avvio di stagione. Capitolano invece gli uomini di Vital Heynen, al secondo ko negli ultimi tre incontri disputati.

Perugia resta in testa alla classifica con 43 punti e ha sette lunghezze di vantaggio su Civitanova, ma la Lube ha giocato due incontri in meno: la lotta per il primato in regular season è più aperta che mai. Trento sale a quota 30 punti (con due partite in meno di Perugia) ed è quarta, a un solo punto di distacco da Vibo Valentia. Simone Giannelli ha stravinto il duello con Dragan Travica e ha saputo sfruttare al meglio tutti i suoi attaccanti: 15 punti dello schiacciatore Ricardo Lucarelli, 14 dell’opposto Nimir Abdel-Aziz, 11 (3 muri) del centrale Srecko Lisinac, 8 sigilli per il martello Alessandro Michieletto. Ai padroni di casa non sono bastati il fenomeno Wilfredo Leon (15) e il centrale Sebastian Solé (11), in panchina l’opposto Aleksandar Atanasijevic.

Vibo Valentia prosegue nella sua magica favola, batte Ravenna per 3-0 e si conferma al terzo posto in classifica. I calabresi fanno festa in casa contro i romagnoli, sempre terzultimi in graduatoria. Thibault Rossard (16 punti), Neto Drame (13) e James Defalco (12) hanno regolato gli uomini di Bonitta (13 punti per Loeppky, 11 per Francesco Recine, 5 per Giulio Pinali). Monza è in uno stato di forma strabiliante, ha la meglio su Cisterna con un combattuto 3-1 e ora sogna in grande. I brianzoli sono sesti con 23 punti in 14 partite, a -1 da Piacenza (che ha giocato un incontro in più). I laziali sono sempre ultimi, ma ormai possono stare tranquilli: non ci sarà la retrocessione in Serie A2, visto che il regolamento è stato cambiato in settimana. In luce soprattutto Donovan Dzavoronok e l’inatteso Uladzislau Davyskiba (19 punti a testa), mentre dall’altra parte della rete si sono distinti Giulio Sabbi (19) e Oreste Cavuto (15).

Verona-Milano è incominciata alle ore 19.30. Di seguito tutti i risultati della 17ma giornata della SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI 17MA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino 1-3 (20-25; 25-23; 19-25; 21-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Consar Ravenna 3-0 (25-21; 25-21; 25-22)

Vero Volley Monza vs Top Volley Cisterna 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 25-22)

NBV Verona vs Allianz Milano iniziata alle ore 19.30

Kioene Padova vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25; 22-25; 18-25), giocata ieri

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Leo Shoes Modena rinviata

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY:

Perugia 43 punti (17 partite giocate), Civitanova 36 (15), Vibo Valentia 31 (16), Trento 30 (15), Piacenza 24 (15), Monza 23 (14), Modena 23 (16), Milano 20 (12), Verona 16 (15), Ravenna 13 (15), Padova 12 (17), Cisterna 5 (17).

Foto LM-LPS/Daniele Ricci