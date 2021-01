La CEV ha stabilito il montepremi della Champions League 2021 di volley e si tratta di una cifra davvero faraonica per la pallavolo: 4,8 milioni di euro complessivi tra il torneo maschile e quello femminile. La Federazione Europea non aveva mai sborsato così tanti soldi per la massima competizione continentale. Quanto guadagnano le squadre che alzeranno al cielo il trofeo? Ben 500.00 euro a testa, record assoluto per una coppa europea. Ai secondi classificati spetteranno 250.000 euro, le squadre che raggiungeranno le semifinali riceveranno invece 125.000 euro a testa. Queste cifre, così come il montepremi complessivo, testimoniano i continui sforzi della CEV per mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria.

L’Italia è in lizza con ben otto squadre, quattro per sesso. Deve andare in scena il secondo e ultimo round robin della fase a gironi (in programma tra fine gennaio e inizio febbraio). Al maschile Civitanova conduce il proprio girone davanti a Perugia, Trento e Modena sono in testa alle rispettive Pool. Al femminile Conegliano, Scandicci e Novara sono comodamente al comando dei propri raggruppamenti, più in difficoltà Busto Arsizio (nella stessa Pool delle toscane). La possibilità di portare almeno sette squadre ai quarti di finale è molto elevata, le formazioni italiane possono essere grandi protagoniste nella fase a eliminazione diretta.

Civitanova e Novara vinsero il trofeo nel 2019, nel 2020 non si giocò a causa dello stop dovuto alla pandemia. Le Finali si giocheranno il 1° maggio in sede ancora da definire.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli