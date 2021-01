Volley, Ivan Zaytsev trascina il Kuzbass Kemerovo in testa al campionato russo! Lo Zar fa la differenza

Ivan Zaytsev si è portato in testa alla Superlega russa di volley maschile. Lo Zar ha trascinato il suo Kuzbass Kemerovo solitario in vetta al massimo campionato grazie alla vittoria sul campo del Neftyanik Orenburg per 3-1 (25-22; 20-25; 25-22; 29-27). L’opposto della Nazionale Italiana si è distinto con 16 punti (50% in attacco, 2 muri, 2 aces) e ha così potuto festeggiare insieme ai compagni di squadra.

Gli Orsi hanno conquistato il primo posto con 40 punti all’attivo (14 vittorie, 3 sconfitte) dopo il tracollo dello Zenit Kazan contro la Dinamo Mosca (3-0). Il Kuzbass Kemeovo ha un punto in più dello Zenit San Pietroburgo a parità di partite disputate e 2 sulla Dinamo Mosca, ma la compagine della capitale ha giocato tre incontri in meno e potrà operare il sorpasso nelle prossime settimane. Ricordiamo che si tratta di un campionato a 14 squadre, lo scudetto si assegnerà attraverso una Final Six: le prime due della regular season si qualificano direttamente, gli altri quattro posti verranno assegnati attrraverso un turno preliminare.

Foto: Valerio Origo