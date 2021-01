Volley femminile, Serie A1: Novara regola Casalmaggiore e rafforza il secondo posto. Bosetti e Smarzek di qualità

Novara ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (25-19; 25-12; 22-25; 27-25) nell’anticipo della 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in trasferta e proseguono il proprio eccellente campionato: 14 vittorie in 16 partite disputate, 40 punti all’attivo e secondo posto rafforzato (+15 su Monza e +16 su Scandicci, anche se brianzole e toscane hanno giocato rispettivamente quattro e cinque partite in meno). La capolista Conegliano appare comunque inarrivabile (le Pantere sono a +5 e hanno disputato un incontro in meno, sono in testa a punteggio pieno). Le Zanzare non smettono di pungere e mostrano tutta la loro qualità contro le lombarde che continuano a essere altalenanti (nove ko, ottavo posto in graduatoria con 14 punti).

Le ospiti hanno dominato i primi due set, poi le padrone di casa hanno ruggito e hanno accorciato le distanze. Nel quarto set Casalmaggiore ha cercato di trascinare la contesa al tie-break, ma Novara è stata più lucida nel finale e si è imposta ai vantaggi. Pregevole prestazione da parte di tutte le attaccanti: Micha Hancock (7 marcature da palleggiatrice, di cui 3 aces) ha mandato in doppia cifra l’opposto Malwina Smarzek (24 punti, 5 muri), le schiacciatrici Britt Herbots (18, 2 aces) e Caterina Bosetti (16 punti, 3 aces e 2 muri). La capitana Cristina Chirichella è andata a referto con 3 punti, affiancata al centro da Sara Bonifacio (8). A Casalmaggiore non sono bastate le arcigne Rosamaria Montibeller (20 punti) e Dayana Kosareva (15, 4 aces), da rimarcare i 6 muri-punto di Laura Melandri.

Foto: Simone Contesini