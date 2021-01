Calcio femminile, Supercoppa Italiana: Juventus e Milan favorite per centrare la finale, casi positivi nella Fiorentina

La stagione del calcio femminile ripartirà dallo stadio comunale di Chiavari. Sarà lo storico impianto ligure la sede, dal 6 al 10 gennaio, della Final Four di Supercoppa TIMVISION, che vedrà protagoniste le prime 4 classificate della Serie A 2019/20, e quindi Juventus (detentrice del trofeo), Fiorentina, Milan e Roma.

IL FORMAT – Il nuovo format della competizione, che sostituirà solo per l’attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e quella della Coppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni. Si partirà domani, mercoledì 6 gennaio, con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18, mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione.

JUVENTUS FAVORITA – La Juventus si presenta con i favori del pronostico alla sfida contro la Roma. Le bianconere, guidate da una Cristiana Girelli in grande forma, possono ambire a un posto nell’atto conclusivo. La n.10, fresca di rinnovo fino al 2022, è andata a segno in 12 delle ultime 14 partite esterne disputate dalla propria compagine e da questo punto di vista si comprende quanto sia importante in fase realizzativa. La prima parte di campionato è stata convincente: 10 vittorie in altrettanti incontri, eguagliando quanto fatto dalla Torres (stagione 2010-2011 e 2012-2013) e dalla Fiorentina (2016-2017). Sono undici i gol realizzati da Girelli in campionato, come sono ben 5 le marcature di Arianna Caruso, giocatrice dai piedi buoni e dai grandi tempi di inserimento a centrocampo. Rita Guarino, forte di questi numeri, può puntare al bersaglio grosso. Match complicato per la Roma. La partenza in Serie A è stata complessa, considerando i 13 punti in 10 partite disputate. Da questo punto di vista le speranze di Betty Bavagnoli sono quelle di una prestazione di altissimo profilo, supportata dalle sue miglior giocatrici come Annamaria Serturini. L’attaccante della Roma e della Nazionale ha messo a segno sei dei 13 gol totali della compagine giallorossa in questa stagione nella massima serie, pari quindi al 46%. Non è esagerato affermare che le sorti della formazione capitolina dipenderanno anche dalla resa della giocatrice menzionata.

CASI POSITIVI NELLA FIORENTINA – Nell’altra semifinale, è il Milan ad avere dalla sua i favori del pronostico. La squadra allenata da Maurizio Ganz, in campionato ha ottenuto 27 punti, vincendo nove partite e perdendone soltanto una. Se si riavvolge il nastro, la compagine rossonera è l’unica a non aver subito neanche un gol su azione in quest’annata. Tutte le nove vittorie conquistate sono arrivate senza mai andare in svantaggio e questo certifica come l’apporto della retroguardia sia fondamentale per la compagine di Ganz. In questo contesto importante, quanto fatto in fase offensiva da Valentina Giacinti incide: la punta della Nazionale di Bertolini è andata a segno in otto circostanze fino a questo momento e ha rappresentato un riferimento d’attacco affidabile. Se si considerano sette degli ultimi gol realizzati, Giacinti ha gonfiato la rete cinque volte, mentre le restanti due è stata Giorgia Spinelli, altra giocatrice da osservare con attenzione. Situazione difficile per la Fiorentina. Le viola devono fare i conti con i casi positivi al Covid-19 di tre elementi, di un membro dello staff e del tecnico Antonio Cincotta. Al posto di quest’ultimo ci sarà il vice Nicola Melani. Gigliate, dunque, ridotte ai minimi termini che non potranno contare neanche sull’apporto di Marta Mascarello: la classe ’98 nativa di Alba, infatti, ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Per questo, lungo stop e altra tegola per la formazione toscana, che già in campionato non sta brillando come le quattro sconfitte maturate nella prima parte stagionale confermano.

Foto: Francesco Scaccianoce / LPS