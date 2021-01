Volley femminile, Serie A1: Conegliano batte Firenze, in testa da imbattuta. Successi per Monza e Busto

Oggi sono andate in scena quattro partite valide per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano prosegue imperterrita la sua marcia da imbattuta. Le ultime Campionesse d’Italia rifilano un secco 3-0 a Firenze, incamerano la 16ma vittoria consecutiva in campionato e restano in testa a punteggio pieno con 8 punti di vantaggio su Novara. Il dominio delle pantere non ha eguali, oggi Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra Paola Egonu (16 punti, 3 muri), Kimberly Hill (13), Bozana Butigan e Loveth Omoruyi (10 a testa), da segnalare il turno di riposo per Miriam Sylla, mentre alle toscane non è bastata Sylvia Nwakalor (11).

Monza è in uno stato di forma strepitoso, travolge Bergamo per 3-0 a domicilio e si conferma al terzo posto, staccata di 12 lunghezze da Novara (ma con tre partite giocate in meno). Sugli scudi Hanna Orthmann e Laura Heyrman con 12 punti a testa, brava Anna Danesi con 8 sigilli (4 muri). Ossigeno per Busto Arsizio, che fa suo lo scontro diretto con Perugia nelle parti basse della classifica: le lombarde vincono 3-0, grazie soprattutto a Camilla Mingardi (17) e Alexa Gray (15), e salgono al decimo posto, +4 sulle umbre di Davide Mazzanti (terzo ko di fila, non bastano le 15 marcature di Kenia Carcaces), ora scivolate all’ultimo posto in solitaria.

Brescia, infatti, ha conquistato un punto venendo sconfitta al tie-break da Cuneo tra le mura amiche e ha lasciato l’ultima piazza. Sonia Candi, Adelina Ungureanu e Katerina Zakchaiou (16 punti a testa) hanno avuto la meglio su Anna Nicoletti (25 punti) e compagne in rimonta da 1-2. Di seguito i risultati di oggi della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI OGGI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Zanetti Bergamo vs Saugella Monza 0-3 (16-25; 21-25; 20-25)

Imoco Volley Conegliano vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20; 25-18; 25-11)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-20; 25-18; 26-24)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Bosca San Bernardo Cuneo 2-3 (25-17; 20-25; 25-20; 23-25; 7-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 48 punti (16 partite giocate), Novara 40 (16), Monza 28 (13), Scandicci 24 (11), Chieri 22 (12), Cuneo 19 (15), Trento 18 (13), Casalmaggiore 14 (14), Firenze 14 (15), Busto Arsizio 13 (12), Bergamo 11 (15), Brescia 10 (15), Perugia 9 (13).

Foto LM-LPS/EttoreGriffoni