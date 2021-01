Volley femminile, Serie A1 2021: Novara sfida Cuneo. Busto Arsizio cerca continuità contro Brescia

Domani, 9 gennaio, prenderà il via la 18ma giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Ad aprire il programma, alle ore 21.00, la sfida tra Casalmaggiore e Scandicci. Le toscane non scendono in campo in campionato dalla vincente sfida contro Cuneo del 28 novembre. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno vissuto un periodo d’oro alla fine dello scorso anno, con sei vittorie consecutive ma la vera incognita è capire quale sarà la loro condizione dopo una pausa lunga più di un mese. Dall’altro lato la squadra guidata da Carlo Parisi intende riscattare immediatamente la sconfitta subita per mano di Novara nella prima sfida del 2021.

A proposito delle piemontesi l’obiettivo in questa 18ma giornata di Serie A1 è quello di avvicinare la capolista Conegliano, attualmente distante 8 punti. Come al solito Stefano Levarini si affiderà al talento di Micha Hancock in regia pronta ad azionare la potenza di Britt Herbots, Caterina Bosetti e Malwina Smarzek per la sfida contro Cuneo. Le ragazze di Andrea Pistola sono reduci da tre vittorie consecutive nelle quali si sono espresse al massimo Katerina Zackhaiou, Adelina Ungureanu e Sonia Candi, in un match nel quale Novara parte favorita ma dovrà fare grande attenzione a Noemi Signorile e compagne.

Alle ore 17.00 di domenica 10 gennaio si giocherà anche Busto Arsizio-Brescia. La squadra guidata da Marco Musso, subentrato ad inizio dicembre a Marco Fenoglio, intende dare continuità al successo ottenuto contro Perugia e lo farà sfidando Brescia ferma al penultimo posto in classifica. Fari puntati, neanche a dirlo, su Camilla Minguardi, Alexia Gray e Alessia Gennari. Coach Enrico Mazzola si affiderà al talento delle sue bocche di fuoco: Anna Nicoletti e Marrit Jasper. Il pronostico è dalla parte di Busto che deve, però, fare attenzione al grande carattere delle bresciane.

Completano il quadro della 18ma giornata di Serie A1 di volley femminile, in programma domenica alle ore 17.00, le sfide Firenze-Bergamo e Monza-Chieri. Partita tra due squadre in grande difficoltà e reduci da ben quattro sconfitte consecutive la prima. Match di alta classifica la seconda, con le lombarde che cercheranno di consolidare il terzo posto in classifica.

