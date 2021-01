Volley femminile, serie A1, 18. giornata. Scandicci riparte alla grande espugnando (1-3) Casalmaggiore

Riparte con una vittoria la Savino del Bene Scandicci che espugna con un sofferto ma meritato 3-1 il campo della Vbc è più Casalmaggiore e si mette alle spalle il lungo stop legato al Covid. Tanta voglia e organizzazione di gioco per la squadra di Barbolini contro un Casalmaggiore mai domo a cui è mancato qualcosa nei momenti decisivi.

La formazione di casa scende in campo con la formazione titolare mentre Barbolini deve fare a meno della opposta titolare Stysiak e si affida a Drewniok.

Pronti, via ed è la formazione ospite a prendere in mano le redini del primo set. Pietrini non sbaglia praticamente nulla e manda in orbita la Savino del Bene: la schiacciatrice della Nazionale mette a terra ben nove palloni e guida le sue al 25-18 che chiude il parziale di apertura.

Nel secondo set cambia completamente lo scenario. Le toscane perdono brillantezza, Malinov perde i riferimenti in attacco e ne approfitta Casalmaggiore, con Kosareva e Montibeller che salgono di tono. Le lombarde scattano avanti 14-8 e dominano fino al 25-17 che sigla l’1-1.

Parte forte anche nel terzo set la squadra di casa che si porta sul 10-6 ma Scandicci lascia sfogare le lombarde e reagisce fino a raggiungere le rivali a quota 13. Le toscane mettono la museruola a Kosareva, crescono a muro e in attacco e ribaltano la situazione nel finale imponendosi 25-22.

Quarto set difficilmente decifrabile fino al 17 pari. Montibeller cerca lo strappo per Casalmaggiore che scatta avanti 19-17 ma Scandicci si aggrappa a Courtney, cresce al servizio e piazza un break micidiale di 8-2 che ribalta la situazione e chiude il match con il punteggio di 25-21.

Per le toscane gran partita di Courtney che chiude con 19 punti all’attivo, 12 punti per Vasileva, 10 (quasi tutti nel primo set) per una Pietrini ancora a corrente alternata. Per la Vbc è Più là top scorer è stata Montibeller con 20 punti e bene anche Kosareva con 14 punti.

Foto Simone Contesini