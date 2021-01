VIDEO Luna Rossa, il primo weekend di Prada Cup: gli highlights. Le battaglie con Ineos Uk e le vittorie contro American Magic

Luna Rossa ha chiuso il suo primo weekend di gara alla Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana ha raccolto 2 vittorie contro American Magic e 2 sconfitte contro Ineos Uk, restando comunque in corsa per il primo posto nel round robin che permette di accedere direttamente alla finale della Prada Cup.

James Spithill e compagni hanno incassato due ko di misura contro i britannici: nella prima regata hanno sbagliato la partenza e poi non sono più riusciti a rimontare, chiudendo a 28” di ritardo; nella seconda gara, invece, il team tricolore era partito meglio, ma poi a metà regata ha subito il sorpasso e si è arreso per 18”. Doppia affermazione contro gli statunitensi, anche se la seconda è giunta grazie alla scuffiata degli americani alla virata del gate 5, quando erano in chiaro vantaggio.

Luna Rossa si comporta ben con vento leggero, mentre deve ancora crescere con la brezza sostenuta. La speranza è che nel prossimo fine settimana si riesca a battere Ineos Uk in entrambe le occasioni, in modo poi da evitare la semifinale contro American Magic e accomodarsi direttamente all’atto conclusivo. Di seguito il VIDEO con il riassunto del primo weekend di Prada Cup per Luna Rossa.

VIDEO LUNA ROSSA, PRIMO WEEKEND PRADA CUP:

“The first weekend of the PRADA Cup closes. It’s been three challenging and interesting days. We learned a lot, but we also made lots of mistakes.” @MaxSirena #LunaRossaPradaPirelli #PradaCup #AmericasCup @Prada @Pirelli pic.twitter.com/4g1KnOlIxv — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@lunarossa) January 18, 2021

Foto: Luna Rossa Press