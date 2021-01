Luna Rossa ha chiuso il primo weekend di Prada Cup con un bilancio in totale parità: due vittorie contro American Magic, due sconfitte contro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana si è dimostrata brillante in condizioni di vento leggero, mentre con brezza più sostenuta ha fatto fatica a esprimersi al meglio. Il team tricolore è parso comunque non così lontano da britannici e ha tutte le carte in regola per riuscire a sconfiggere l’equipaggio guidato dal timoniere Ben Ainslie. Luna Rossa dovrà vincere entrambi gli scontri diretti in programma nel weekend per riuscire a chiudere il round robin in testa alla classifica e accedere direttamente alla finale di Prada Cup, altrimenti dovrà passare dalla semifinale contro American Magic.

Andrea Zugna, analista performance delle barche per Luna Rossa, con un lungo passato in MotoGP (tra Yamaha e Honda, ha lavorato anche con Valentino Rossi), si è soffermato su un aspetto fondamentale durante una lunga intervista concessa a Sail2U, trasmissione di Sport2U realizzata in collaborazione con OA Sport. Si è parlato infatti delle previsioni meteo attese per il fine settimana del 22-24 gennaio, ovvero quando James Spithill e compagni saranno impegnati nella doppia sfida contro i britannici: “Le previsioni parlano di meno vento, speriamo che sia davvero così. Tutti i campi di regata sono molto tecniche, dove andare a prendere le raffiche conta tanto se non di più della barche“. Si parla di 9 nodi venedì e di 13 nodi domenica, ma staremo a vedere quali saranno gli sviluppi. Chiaramente un campo di regata con poco vento è più gradito da Luna Rossa.

Foto: Luna Rossa Press