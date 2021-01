Trento-Lokomotiv Krasnodar oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket

Oggi, mercoledì 20 gennaio, andrà in scena il match tra il Dolomiti Energia Trento e il Loomotiv Kuban Krasnodar, valido per la seconda giornata della Top 16 della EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

È già una sfida da dentro o fuori quella di questa sera tra Dolomiti Energia Trento e Lokomotiv Kuban Krasnodar, con le due formazioni che arrivano al secondo turno del Top 16 di EuroCup dopo aver perso all’esordio. Gli ospiti hanno ceduto in casa di misura contro i francesi del Boulogne Metropolitans 92 per 79-83, mentre Trento ha ceduto di schianto in casa del Partizan Belgrado, perdendo per 71-43.

Servirà un Trento decisamente diverso questa sera per ribaltare i pronostici e tornare in corsa per un posto nell’ultima fase del torneo continentale, con i padroni di casa che non potranno affidarsi al solo JaCorey Williams, l’unico che nel primo turno è riuscito ad arrivare in doppia cifra, segnando 15 punti contro Belgrado.

Il match tra Dolomiti Energia Trento e Lokomotiv Kuban Krasnodar inizierà alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.

TRENTO-KRASNODAR OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 20 gennaio

Ore 20.00: Dolomiti Energia Trento – Lokomotiv Kuban Krasnodar

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo