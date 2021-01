Tournée 4 Trampolini oggi: orario gara Garmisch, tv, programma, streaming

Grande attesa in quel di Garmisch-Partenkirchen per lo svolgimento della seconda gara della 69ma Tournée dei 4 Trampolini, secondo grande evento stagionale del salto con gli sci maschile dopo il recupero dei Mondiali di volo di Planica. Si gareggia sul Large Hill HS142 con il format KO System, quindi la prima serie odierna sarà caratterizzata da 25 scontri diretti che (insieme ai 5 migliori sconfitti) determineranno l’elenco degli atleti qualificati per la seconda manche. Karl Geiger difende la leadership della Tournée dagli attacchi dei vari Kamil Stoch, Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud e Markus Eisenbichler.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00

La gara individuale di Garmisch-Partenkirchen, valevole come seconda tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2021, comincerà quest’oggi alle ore 14.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della competizione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un salto della Tournée. Di seguito il programma completo della gara di Garmisch.

PROGRAMMA GARA GARMISCH TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021

VENERDÌ 1 GENNAIO 2021

ore 14.00 Gara HS142 Garmisch-Partenkirchen (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse