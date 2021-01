Tour de Ski 2021 oggi: orario, tv, programma, pettorali 10 e 15 km Val Müstair

Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: si gareggerà fino a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si è partiti dalla Svizzera, a Val Müstair, dove oggi si disputano le mass start in tecnica classica. Alle ore 12.30 la 10 km femminile, alle ore 14.45 la 15 km maschile.

Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live (solo per le gare svizzere) ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma odierno completo di orari e startlist della seconda tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo.

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2 GENNAIO 2021

Sabato 02/01/2021 – Val Müstair (Svizzera)

12.30 Mass Start 10 km tc femminile

14.45 Mass Start 15 km tc maschile

Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay, Eurovision Sports Live (solo per le gare svizzere) ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST 10 KM MASS START TC FEMMINILE

1 SVAHN Linn U23 SWE

2 DIGGINS Jessie USA

3 KARLSSON Frida U23 SWE

4 BRENNAN Rosie USA

5 FAEHNDRICH Nadine SUI

6 LAMPIC Anamarija YC SLO

7 DAHLQVIST Maja SWE

8 SORINA Tatiana RUS

9 NEPRYAEVA Natalia RUS

10 LUNDGREN Moa U23 SWE

11 SUNDLING Jonna SWE

12 RIBOM Emma YC SWE

13 STUPAK Yulia RUS

14 LAURENT Greta ITA

15 SWIRBUL Hailey U23 USA

16 JANATOVA Katerina CZE

17 CALDWELL HAMILTON Sophie USA

18 OLSSON Moa SWE

19 MATINTALO Johanna FIN

20 JOENSUU Jasmi FIN

21 ANDERSSON Ebba SWE

22 PARMAKOSKI Krista FIN

23 STADLOBER Teresa AUT

24 HENNIG Katharina GER

25 NISKANEN Kerttu FIN

26 RAZYMOVA Katerina CZE

27 DEBERTOLIS Ilaria ITA

28 KIRPICHENKO Yana RUS

29 CLAUDEL Delphine FRA

30 ZHAMBALOVA Alisa RUS

31 COMARELLA Anna ITA

32 NECHAEVSKAYA Anna RUS

33 BROCARD Elisa ITA

34 BENTZ Coralie FRA

35 FRANCHI Francesca ITA

36 SCARDONI Lucia ITA

37 NOVAKOVA Petra YC CZE

38 EIDUKA Patricija U23 LAT

39 MARCISZ Izabela U23 POL

40 DOLCI Flora U23 FRA

41 PATTERSON Caitlin USA

42 KERN Julia USA

43 OGDEN Katharine USA

44 FINK Pia GER

45 DI CENTA Martina U23 ITA

46 GIMMLER Laura GER

47 van der GRAAFF Laurien SUI

48 KREHL Sofie GER

49 UNTERWEGER Lisa AUT

50 FRAEBEL Antonia GER

51 MATSOKINA Hristina U23 RUS

52 FALEEVA Anastasiya U23 RUS

53 QUINTIN Lena U23 FRA

54 ZHEREBYATEVA Anna RUS

55 HYNCICOVA Petra YC CZE

56 LYLYNPERA Katri FIN

57 VILA OBIOLS Carola U23 AND

58 SKINDER Monika U23 POL

59 PREUSSGER Julia GER

60 KALETA Weronika U23 POL

61 UREVC Eva SLO

62 LATUILLIERE Enora FRA

63 CHANLOUNG Karen THA

STARTLIST 15 KM MASS START TC MASCHILE

1 PELLEGRINO Federico ITA

2 BOLSHUNOV Alexander RUS

3 JOUVE Richard FRA

4 MALTSEV Artem RUS

5 RETIVYKH Gleb RUS

6 CHANAVAT Lucas FRA

7 CHAUVIN Valentin FRA

8 TERENTEV Alexander U23 RUS

9 NOVAK Michal CZE

10 MELNICHENKO Andrey RUS

11 SVENSSON Oskar SWE

12 HEDIGER Jovian SUI

13 HAMILTON Simeon USA

14 COLOGNA Dario SUI

15 CLUGNET James YC GBR

16 BELOV Evgeniy RUS

17 YAKIMUSHKIN Ivan RUS

18 KAESER Erwan SUI

19 SPITSOV Denis RUS

20 HALFVARSSON Calle SWE

21 CHERVOTKIN Alexey RUS

22 BOEGL Lucas GER

23 SEMIKOV Ilia RUS

24 MANIFICAT Maurice FRA

25 PARISSE Clement FRA

26 DOBLER Jonas GER

27 FURGER Roman SUI

28 BACKSCHEIDER Adrien FRA

29 BAUMANN Jonas SUI

30 NOTZ Florian GER

31 MUSGRAVE Andrew GBR

32 GAILLARD Jean Marc FRA

33 HAEGGSTROEM Johan SWE

34 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu YC AND

35 DE FABIANI Francesco ITA

36 LAPALUS Hugo U23 FRA

37 VENTURA Paolo ITA

38 POROMAA William U23 SWE

39 KLEE Beda SUI

40 SALVADORI Giandomenico ITA

41 SCHUMACHER Gus U23 USA

42 BERTOLINA Mirco ITA

43 KATZ Andreas GER

44 SANDSTROEM Bjoern SWE

45 ROJO Imanol ESP

46 RUEESCH Jason SUI

47 BURY Dominik POL

48 PRALONG Candide SUI

49 VERMEULEN Mika U23 AUT

50 GRAZ Davide U23 ITA

51 LEPISTO Lauri FIN

52 KNOP Petr CZE

53 BRUGGER Janosch GER

54 FAEHNDRICH Cyril U23 SUI

55 VUORELA Markus FIN

56 PATTERSON Scott USA

57 EINARSSON Snorri Eythor ISL

58 RUUS Marcus SWE

59 LAPIERRE Jules FRA

60 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

61 FELLNER Adam CZE

62 VIGANTS Raimo U23 LAT

63 MIKKONEN Juho FIN

64 BING Thomas GER

65 HARATYK Mateusz U23 POL

66 BOLGER Kevin USA

67 BURY Kamil POL

68 SUHONEN Verneri FIN

69 CRV Vili U23 SLO

70 ANTOLEC Kacper POL

71 KILP Marko YC EST

72 BELLINGHAM Phillip AUS

73 STAREGA Maciej POL

74 DE CAMPO Seve U23 AUS

75 CHANLOUNG Mark THA

76 POLLOCK Mark AUS

77 LAMPIC Janez SLO

Foto: LaPresse