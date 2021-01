Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Martina Trevisan cede in due set alla kazaka Yulia Putintseva

Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda il torneo WTA 500 di tennis 2021, oggi, mercoledì 6 gennaio, è scattato il primo turno del tabellone principale di singolare femminile. L’azzurra Martina Trevisan è stata sconfitta dalla testa di serie numero 13, la kazaka Yulia Putintseva, che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco.

Nel primo set parte bene l’azzurra, che però non sfrutta tre palle break nel secondo gioco e nel terzo ne deve annullare due all’avversaria, la quale però trova lo strappo ai vantaggi del quinto gioco e non concede a Trevisan occasioni per rientrare. Nel nono game, invece, alla prima occasione, arriva il nuovo break che vale il 6-3 dopo 44 minuti di gioco.

Nella seconda frazione Trevisan, invece, nel secondo game si trova sotto 0-40 e riesce ad annullare soltanto due palle break, ma alla terza deve capitolare. Non vi sono altre occasioni per il break per la kazaka, ma la tennista italiana può recriminare per non aver sfruttato, proprio nell’ultimo gioco, due occasioni per il controbreak. Putintseva invece è cinica e chiude al primo match point per il 6-3 dopo 40 minuti.

Le statistiche indicano come Putintseva esca vittoriosa da un match nel quale vince più punti dell’avversaria, 60 contro 53, ma a contare è soprattutto il 3 su 7 nel conto delle palle break sfruttate, mentre l’azzurra se ne procura cinque ma non ne sfrutta nessuna.

