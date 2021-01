Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Aryna Sabalenka sfida in finale Veronika Kudermetova

Siamo giunti all’atto finale del primo torneo di tennis dell’anno il WTA di Abu Dhabi. In finale si giocheranno il trionfo la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Veronika Kudermetova. La numero 10 del mondo parte decisamente favorita ma deve assolutamente fare attenzione alla 23enne nativa di Kazan.

La tennista bielorussa è stata autrice di un torneo di altissimo profilo. Nei cinque match disputati sin qui ha ceduto un solo set ai quarti di finale contro la kazaka Elena Rybakina. In semifinale Sabalenka ha letteralmente dominato nonostante le qualità dell’avversaria Maria Sakkari sconfitta 6-3 6-2. La 23enne nativa di Misnk sembra aver trovato già la condizione fisica giusta nonostante si tratti solo del primo evento stagionale.

Decisamente più complesso il percorso di Kudermetova che ha sofferto contro Paula Badosa Gibert negli ottavi di finale ma è stata capace di superare una delle grandi favorite alla vittoria finale l’ucraina Elina Svitolina, la numero 2 del seeding, ai quarti. In semifinale la 23enne russa ha sconfitto in due tiratissimi set Marta Kostyuk.

Come detto Sabalenka parte favorita, non solo guardando la classifica (la bielorussa è n.10 mentre la russa è la n.46) ma soprattutto per le caratteristiche tecniche e la condizione fisica. Per Sabalenka si tratta della terza finale consecutiva se si contano anche quelle di Ostrava e Linz della fine dello scorso anno entrambe vinte. Kudermetova dal canto suo non avrà nulla da perdere e dopo aver battuto Svitolina non si porrà di certo limiti.

Foto: Lapresse