Tennis, qualificazioni Australian Open: Gian Marco Moroni batte in rimonta Mischa Zverev e vola al secondo turno

Grande risultato per Gian Marco Moroni che ha sconfitto in tre set (4-6 6-3 6-0) il tedesco Mischa Zverev staccando il pass per il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Per il 22enne romano al prossimo turno ci sarà il neerlandese Robin Haase.

Avvio di partita abbastanza complicato per Moroni che al terzo game è costretto ad annullare due palle break (2-1). Scenario che si ripete anche nel settimo con il tedesco che non sfrutta tre possibilità per strappare il servizio al coriaceo azzurro (4-3). Nel nono gioco, però, il numero 229 del mondo si deve arrendere aprendo la strada al 6-4 con il quale Zverev porta a casa il primo set.

Nonostante il set perso Moroni riparte con grande grinta e maggiore solidità al servizio. I game seguono pedissequamente l’ordine dei turni di servizio, si arriva così velocemente all’ottavo game. L’azzurro sale sul 15-40, Zverev annulla la prima palla break ma non può nulla sulla seconda (5-3). Il tennista romano è bravo a non far prevalere la pressione e a chiudere 6-3.

Il terzo set è un vero e proprio monologo di Moroni. L’azzurro strappa immediatamente il servizio all’avversario (1-0). Nel terzo game si ripete la stessa scena, con il tedesco che non riesce a reagire (3-0). A questo punto Zverev cala anche a livello psicologico e prende forma il 6-0 con il quale l’italiano vince il match e conquista il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open.

Le statistiche mostrano in maniera evidente la supremazia di Moroni che ha servito il 70% di prime in campo ottenendo l’82% dei punti contro il 59% di prime e il 66% di punti dell’avversario. L’azzurro ha messo a segno anche 4 ace mentre Zverev è rimasto a secco.

