Tennis, qualificazioni Australian Open: caos Benchetrit-Kudla. Lo statunitense vince ma è positivo al Covid-19

Caos agli Australian Open. Nel corso del match del primo turno delle qualificazioni tra il marocchino Elliot Benchetrit e l’americano Denis Kudla è accaduto qualcosa di incredibile. E’ stato comunicata la positività del giocatore statunitense sul 6-4 5-3. Secondo quanto riferisce tramite i social il tennista marocchino gli sarebbe stato detto che nel caso in cui sarebbe riuscito a vincere il game salendo sul 5-4 avrebbe superato il turno, ma così non è stato. Kudla infatti si è imposto 6-4.

Una situazione paradossale visto che il giocatore statunitense è stato estromesso dal tabellone al termine del match e ora è in isolamento. Allo stesso tempo, però, l’avversario è stato sconfitto sul campo. Benchetrit ha sollevato una polemica via social, comprensibile e condivisibile, per la gestione della situazione.

Non è detto che il marocchino, però, possa essere reintegrato e quindi prendere parte al secondo match del tabellone delle qualificazioni, visto che è stato a “contatto” con Kudla e quindi potrebbe scattare l’isolamento. Una vicenda paradossale sulla quale si attendono importanti novità nelle prossime ore.

This is weird

Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set…

…and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

