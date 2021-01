Tennis, Melbourne Park diviso in tre zone per i tornei pre-Australian Open

Ci si prepara a dovere in Australia in vista dell’arrivo dei giocatori di tennis che saranno protagonisti degli Australian Open, primo Slam del 2021 previsto dall’8 al 21 febbraio.

Come è noto, l’emergenza sanitaria e la conseguente quarantena hanno obbligato gli organizzatori a seguire un iter diverso dal solito: le qualificazioni a Doha (tabellone maschile) e a Dubai (tabellone femminile) dal 10 al 13 gennaio; i due tornei ATP 250 e i due WTA 500 dal 31 gennaio al 6 febbraio; l’ATP Cup dal 1° al 5 febbraio.

Per permettere lo svolgimento degli eventi elencati, i gestori hanno deciso di dividere Melbourne Park in tre aree: la Rod Laver Arena e la Margaret Court Arena saranno riservati ai match dell’ATP Cup; i campi della zona Ovest vedranno andare in scena gli ATP 250; la John Cain Arena (ex Melbourne Arena) e i campi della zona Est ospiteranno i due WTA 500.

Chi entrerà in possesso del biglietto non avrà la possibilità di spostarsi tra le varie aree citata nel corso della medesima giornata. Pertanto, si dovrà fare un scelta ben precisa in merito a quale competizione seguire preferibilmente.

