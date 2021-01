Non giungono notizie molto confortanti da Antalya (Turchia), sede di uno dei due ATP che darà il via al circuito internazionale maschile dal 7 al 13 gennaio.

Sul cemento turco, infatti, è previsto un torneo 250 di prestigio con tanti giocatori di livello in campo e un cospicuo numero di italiani al via guidati da Matteo Berrettini (n.10 del mondo). Risponderanno presente Fabio Fognini, reduce da un 2020 problematico e dalla operazione a entrambe le caviglie, nonché Jannik Sinner, che invece ha concluso alla grande l’annata con la vittoria del primo torneo in carriera del circuito maggiore a Sofia (Bulgaria). A completare il quadro azzurro ci saranno anche Stefano Travaglia e Salvatore Caruso.

Ebbene, l’evento turco non potrà essere seguito in tv (con Tennis TV), a causa di problemi legati all’ubicazione dei campi e ai mezzi locali. L’ATP Tour, da questo punto di vista, aveva informato che il torneo non fosse in grado di trasmettere gli incontri con la consueta qualità per le piattaforme audiovisive del circuito.

Pertanto, nel migliore dei casi, si potranno seguire i match su un servizio streaming di qualità simile a un Challenger. Streaming che dovrebbero essere forniti dal canale turco TRT Spor 2, ma la piattaforma sarà fruibile solo in Turchia a partire dai quarti di finale.

