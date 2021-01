La stagione del tennis è appena ricominciata, e alcuni atleti si stanno trasferendo in Australia per partecipare ai tornei in Oceania, tra cui gli Australian Open, primo Slam dell’anno. Tra questi non figurerà per ora l’americana Madison Keys, che ha annunciato su Twitter la propria positività al Covid-19, tenendola lontana dai campi ancora per qualche settimana.

“Volevo farvi sapere che sfortunatamente sono risultata positiva al Covid-19 prima di intraprendere il viaggio per l’Australia – ha dichiarato Keys, nelle parole riportate dal sito livetennis.it – Sono molto dispiaciuta di non poter esser in grado di giocare le prossime settimane dopo aver lavorato così duramente nella off-season e conoscendo i grandi sforzi di Tennis Australia e tutto il tour per poterci consentire di giocare i prossimi eventi. Sono in auto isolamento a casa e continuerò a seguire tutte le necessarie precauzioni. Non vedo di tornare a competere sul tour nei prossimi mesi. Grazie per il vostro sostegno”.

Foto: LaPresse