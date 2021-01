Si chiude subito il WTA 500 di Abu Dhabi di Lucrezia Stefanini. La giocatrice toscana classe ’98, proveniente dalle qualificazioni, è stata sconfitta in un’ora, nel match d’apertura del programma odierno di primo turno sul campo centrale, dalla kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 6-1 6-3. Il secondo turno vedrà giocare quest’ultima con una tra l’olandese Arantxa Rus e la cinese Xiyu Wang.

Tra Stefanini e Rybakina di posizioni di differenza ce ne sono 375 (394 contro 19), e l’effetto si vede benissimo nell’immediato: la kazaka vince 20 dei primi 23 punti, portandosi a casa per due volte il break e arrivando poi, sullo 0-5, ad avere un set point sul servizio avversario. l’azzurra, però, riesce a non demordere e a evitare lo 0-6, anche se il parziale se ne va in 24 minuti.

Le percentuali di prime in campo di Rybakina, nel primo set di poco superiori a quelle di Stefanini (63% per l’italiana, 74% per la kazaka), crollano improvvisamente nel secondo (28%), ed è questo uno dei motivi per cui c’è più lotta.

La toscana perde il servizio nel terzo gioco, ma riesce a riprendersi il maltolto a zero nel sesto risalendo sul 3-3. Si tratta però del momento in cui torna a salire di livello il tennis della numero 19 del mondo, che ha un peso di palla superiore, e fa pagare sia questo dato che quello dell’esperienza alla sua avversaria, vincendo 12 degli ultimi 14 punti e l’incontro.

