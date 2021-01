Tennis, Federico Gaio schiantato da Alexandre Muller nel primo turno delle qualificazioni agli Australian Open

Nulla da fare per Federico Gaio, che vede subito concludersi la sua avventura nelle qualificazioni degli Australian Open 2021 di scena a Doha. Il tennista faentino è stato sconfitto pesantemente da Alexandre Muller, numero 208 al mondo, con il risultato di 6-1 6-1 in poco più di un’ora. Non c’è mai stata partita, con Gaio che non è mai riuscito ad impensierire il suo avversario

Inizio negativo per Gaio, che concede subito il break nel primo gioco della partita. L’aver smarrito subito la battuta ai vantaggi, unito anche al forte vento che tira su Doha, pare infastidire il nostro portacolori, che sbaglia tantissimo e si ritrova in un amen sotto per 3-0. Il faentino pare potersi sbloccare conquistando per la prima volta il servizio avversario sporcando per la prima volta il suo tabellino, ma è un fuoco di paglia, visto che quando avvia lo scambio non riesce ad essere mai incisivo. La palla di Muller viaggia ad una velocità diversa e trova altri angoli, vincendo in maniera sbrigativa il primo set per 6-1 in 31 minuti.

Il secondo set inizia nella stessa maniera: Federico Gaio non riesce proprio a crearsi uno spiraglio per poter ferire il francese e il suo servizio non è minimamente in grado di fare il solletico a Muller, che va subito avanti per 2-0. Federico non riesce ad innestare nemmeno la seconda marcia, senza rappresentare una seria minaccia per il suo avversario. Muller gestisce la partita senza particolari patemi, chiudendola con un doppio 6-1.

Il ko di Federico Gaio è tutto nei brutti numeri al servizio: se è già basso il 57% di prime in campo, risulta ancora minore il 44% dei punti vinti con la stessa ed il 4/20 con la seconda, oltre a nove palle break concesse. Male anche la risposta, con soli 13 punti vinti su 40 totali.

