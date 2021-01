Tennis, ATP Delray Beach 2021: i risultati di domenica 10 gennaio. Frances Tiafoe ai quarti, eliminato Mannarino

Ultimi quattro ottavi di finale andati in scena in Florida, per l’ATP di Delray Beach. Sul cemento americano si è delineato il quadro dei qualificati ai quarti e vale la pena raccontare quanto è emerso negli incontri in programma.

Ha risposto presente il polacco Hubert Hurkacz: il n.35 del mondo si è sbarazzato facilmente in due set (6-2 6-2) del colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.115 del ranking) in appena 60′ di gioco. Un’ora di match nella quale la differente caratura dei due tennisti è emersa chiaramente. Sulla strada della testa di serie n.4 del torneo statunitense ci sarà un altro sudamericano, ovvero il rappresentante di Ecuador Roberto Quiroz (n.293 del mondo) che ha sconfitto l’altissimo Ivo Karlovic (n.148 del ranking) per 6-2 6-4. Un risultato un po’ a sorpresa, ma la resa al servizio del croato non è stata quella a cui ha abituato nei suoi momenti migliori.

Prosegue il proprio percorso anche il n.62 ATP Frances Tiafoe: la testa di serie n.8 ha sconfitto nel derby americano Bjorn Frantangelo per 6-4 3-6 6-1. Alti e bassi per Tiafoe, ma vittoria e prossima sfida contro il britannico Cameron Norrie. Il n.74 ATP ha battuto, in maniera inaspettata, il francese Adrian Mannarino (n.34 del ranking) per 6-2 7-5 e sarà dunque lui a dar seguito all’avventura negli States.

Foto: LaPresse