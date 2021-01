Tennis, ATP Delray Beach 2021: i risultati del 7 gennaio. Mager vince in rimonta, avanti Monteiro e Querrey

Il 2021 del tennis maschile si è aperto tra Antalya e Delray Beach. Proprio sul cemento americano è arrivata una delle prime vittorie azzurre dell’anno, quella di Gianluca Mager, che ha sconfitto in rimonta l’americano Ryan Harrison. Il numero 101 del mondo ha perso il primo set per 6-3, ma si è poi imposto nei successivi due parziali per 6-1 6-4.

Successo anche per il brasiliano Thiago Monteiro, che ha superato nel derby verdeoro il connazionale Thomaz Bellucci in due set con il punteggio di 6-3 7-5. Giornata da dimenticare per la Corea del Sud, che ha visto i suoi due portacolori, Nam e Soonwoo, uscire sconfitti nei match contro gli americani Tommy Paul e Sebastian Korda.

Avanza al secondo turno anche lo statunitense Sam Querrey, che ha superato in due set set nel derby americano Mackenzie McDonald per 6-3 6-4

RISULTATI ATP DELRAY BEACH 2021 (7 GENNAIO)

Monteiro (Bra) b. Bellucci (Bra) 6-3 7-5

Paul (Usa) b. Nam (Kor) 6-1 6-4

Mager (Ita) b. Harrison 3-6 6-1 6-4

Korda (Usa) b. Soonwoo (Kor) 6-4 6-4

Querrey (Usa) b. McDonald (Usa) 6-3 6-4

