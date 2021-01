Tennis, ATP Delray Beach 2021: Gianluca Mager domina Sam Querrey ed accede ai quarti

Il 2021 è iniziato nel migliore dei modi possibili per Gianluca Mager. Il tennista ligure si è ripetuto nel torneo ATP di Delray Beach, qualificandosi per i quarti di finale sul cemento americano, dopo aver battuto lo statunitense Sam Querrey, numero 56 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Davvero una prestazione eccellente quella del nativo di Sanremo, bravissimo a vincere un primo set molto equilibrato e poi a sfruttare il crollo dell’avversario nella seconda frazione. Mager ha servito bene (4 ace), ottenendo oltre il 70% dei punti quando ha servito la prima palla. Il ligure poi ha saputo anche vincere i punti nei momenti decisivi, salvando ben sette delle otto palle break concesse.

Nel primo set è Querrey a spezzare l’equilibrio in un sesto game lunghissimo e nel quale l’americano riesce a strappare il servizio a Mager alla sesta palla break. L’americano sale fino al 5-4, ma proprio nel momento di chiudere il set, perde a zero la battuta, con l’italiano che pareggia. Si va di conseguenza al tie-break, che Mager fa suo per 10-8 dopo una splendida battaglia.

Nel secondo set Mager parte forte e riesce ad ottenere il break nel quarto gioco, portandosi sul 3-1. Il ligure domina il match e allunga fino al 5-1 con un doppio break di vantaggio. Alla quarta palla match il numero 101 del mondo chiude per 6-1 e accede ai quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra il cileno Cristian Garin e l’americano Christian Harrison.

