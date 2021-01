Tennis, ATP Antalya 2021: la ripartenza di Fabio Fognini dopo un anno difficile

Fabio Fognini ricomincia da Antalya. Sarà il cemento turco il palcoscenico da cui può iniziare la rinascita sportiva del tennista di Arma di Taggia, dopo un 2020 davvero da dimenticare in fretta. La doppia operazione alle caviglie, la difficoltà del rientro e poi anche la positività al Covid-19 negli ultimi mesi. E’ stata una stagione travagliata e complicata quella del ligure, che ha grande voglia di ripartire.

Un sentimento di ripartenza dato anche dal cambio di allenatore. Fognini ha deciso di affidarsi ad Alberto Mancini dopo il trascorso con Corrado Barazzutti. Una scelta che sicuramente rappresenta una nuova sfida per il ligure, che ha confermato nelle ultime settimane di sentirsi pronto a giocare ad alti livelli per almeno i prossimi tre anni.

Un inizio di stagione con tanti impegni per Fognini, che sarà prima ad Antalya e poi volerà in Australia per giocare l’ATP Cup (insieme a Matteo Berrettini) e soprattutto gli Australian Open. La condizione del tennista di Arma di Taggia è ancora tutta da scoprire, ma sicuramente se c’è un giocatore che ha bisogno di disputare partite è proprio l’attuale numero 17 del mondo.

L’obiettivo ad Antalya è quello di arrivare il più lontano possibile, proprio per cominciare a ritrovare il ritmo con la pallina partita per partita. Fognini si presenterà in Turchia da terza testa di serie e dunque ci sono le possibilità di vedere il ligure subito protagonista ad inizio anno. Non sarà la sua amata terra rossa, ma il cemento dei campi turchi potrebbe ridare al tennis italiano uno dei suoi campioni, pronto a ripartire in un 2021 carico di aspettative ed entusiasmo.

Foto LaPresse