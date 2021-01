La pioggia di cancellazioni dall’ATP 250 di Antalya, con le clausole legate alla pandemia di Covid-19 che costituiscono elemento importante di buona parte di esse, ha un effetto positivo per un veterano del gruppo italiano. Andrea Arnaboldi, infatti, entra in tabellone principale nel torneo turco che, assieme a Delray Beach, apre la stagione.

L’ultima delle numerosissime defezioni è quella del russo Evgeniy Karlovskiy, che si trovava, come Arnaboldi, tra gli alternates e che ha deciso di non andare a giocare in terra turca. La moria di coloro che si presenteranno ad Antalya è tale, peraltro, che nelle qualificazioni (dove sono entrati gli altri due Andrea, Pellegrino e Vavassori), si sia scesi fino a Petros Tsitsipas, fratello di Stefanos che è attuale 1004 del ranking ATP, nella lista degli iscritti. Dopo di lui, l’unico al momento fuori è il serbo Nikola Cacic.

Arnaboldi, 33 anni, è attualmente numero 267 del mondo. Con una miglior classifica di numero 153 raggiunta il 12 ottobre 2014, è passato alla storia per aver vinto il più lungo match al meglio dei tre set nel secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros 2015, in cui sconfisse il francese Pierre-Hugues Herbert. Proprio quello Slam è stato il migliore della carriera del milanese, dato che giunse al secondo turno dove poi perse dal croato Marin Cilic.

Per lui si tratta del decimo torneo ATP in carriera a livello di tabellone principale: come miglior risultato, in questo senso, vanta i quarti all’ATP 250 di Bastad del 2016, quando sfiorò la vittoria con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Non prendeva parte a un torneo del circuito maggiore da Wimbledon 2019, quando perse in tre set contro l’immortale Ivo Karlovic (a tal proposito, il croato, alla soglia dei 42 anni, è ancora in pista: giocherà a Delray Beach). Nel 2020 ha raggiunto la semifinale al Challenger di Parma 2.

Da Antalya si sono cancellati, tra i giocatori di spicco, Jannik Sinner, il croato Borna Coric e il francese Benoit Paire. Anche Marco Cecchinato avrebbe dovuto partecipare, ma anch’egli ha preferito rinunciare alla trasferta turca. A far compagnia ad Arnaboldi saranno Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso.

Foto: Roberta Corradin / LivePhotoSport.it