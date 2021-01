Speed skating, la Nazionale si raduna a Baselga in vista di Europei e Mondiali

Prosegue la preparazione per la Nazionale di speed skating. Dopo l’ultimo raduno che s è concluso il 31 dicembre, oggi in quel di Baselga di Pinè (Trento) i nostri portacolori sono di nuovo tornati in pista, e lo faranno fino al 15 gennaio, per preparare gli appuntamenti più importanti della stagione, che ormai sono in arrivo.

Sul ghiaccio trentino, a disposizione del direttore sportivo Maurizio Marchetto e dell’allenatore sprint Matteo Anesi, sono in azione tredici atleti: Federica Maffei (C.S. Carabinieri), Laura Peveri (Fiamme Oro), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro).

I lavori fanno parte delle ultime settimane di preparazione in vista di un mese letteralmente di fuoco che concentrerà tutti gli eventi più importanti della stagione sul ghiaccio di Heerenveen, in Olanda, dove verrà allestita la classica “bolla” necessaria allo svolgimento delle competizioni. Si inizierà il 16 e 17 gennaio con gli Europei, quindi due tappe di Coppa del Mondo dal 22 al 24 gennaio e dal 29 al 31 gennaio, infine toccherà ai Mondiali in programma dall’11 al 14 febbraio.

Nel frattempo, sempre a Baselga di Pinè, continua anche il lavoro della Nazionale Italiana Junior, guidata dagli allenatori Enrico Fabris e Matteo Rigoni. Questi i pattinatori convocati: Giorgia Aiello (Cardano Sk), Vanessa Andreatta (C.P. Pinè), Katia Filippi (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (Sporting Club Pergine), Chiara Sinisi (Cardano Sk), Maybritt Vigl (Ritten-Renon), Matteo Ambrosini (S.G. Roana), Gianluca Bernardi (Sporting Club Pergine), Manuel De Carli (C.P. Pinè), Saimon Eccher (C.P. Pinè), Alessandro Loreggia (C.P. Pinè), Antonio Malfatti (Sporting Club Pergine), Nicky Rosanelli (Fiamme Oro), Romedius Thorner (Ritten-Renon), Giacomo Zampedri (Sporting Club Pergine) e Mattia Peghini (C.P. Pinè).

Foto: short track – Maffei_Mascitto – renzo brico